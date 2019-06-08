Неожиданное о коррупции: можно и всех пересажать, но на экономике плохо скажется!

Осужденных за коррупционные преступления в Армении могло быть больше, однако это бы сказалось на экономических показателях страны. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обсуждения в парламенте выполнения госбюджета за 2018 год.

«Конечно, мы могли бы иметь двузначные, трехзначные и четырехзначные темпы роста показателя числа заключенных, задержанных и осужденных. Но это неизбежно повлияло бы на экономические показатели», — приводит слова Пашиняна Sputnik Армения.

При этом он сравнил работу правительства с «весами, имеющими много чаш». «И если баланс одной из этих чаш нарушится, у нас будет неизбежный коллапс в других областях», — сказал премьер.

Неожиданные суждения? А ведь так хочется, иной раз, закричать: " Всех коррупционеров к стенке ! Вот при товарище Сталине они бы..." Но, на самом деле, в этих словах армянского лидера есть глубокий смысл: в постсоветских странах, таких как Россия, Украина и, видимо, та же Армения - в коррупции обвинить можно практически каждого чиновника (просто кого-то больше, а кого-то меньше). Мы неоднократно говорили: система выстроена так, что любое должностное лицо находится "на крючке", коррупционная экономика параллельна официальной. И перестрелять-пересажать можно, конечно, каждого, но... заменить их действительно некем. А пришедшие на смену специалисты - окажутся недоучками или... еще более худшими коррупционерами! Выйти из этого замкнутого круга можно и нужно, рецепты известны: независимый суд, значимое общественное мнение, конкурентная политика. Но вырастает это все не сразу и не по мановению волшебной палочки.

! Вот при товарище Сталине они бы..." Но, на самом деле, в этих словах армянского лидера есть глубокий смысл: в постсоветских странах, таких как Россия, Украина и, видимо, та же Армения - в коррупции обвинить можно практически каждого чиновника (просто кого-то больше, а кого-то меньше). Мы неоднократно говорили: система выстроена так, что любое должностное лицо находится "на крючке", коррупционная экономика параллельна официальной. И перестрелять-пересажать можно, конечно, каждого, но... заменить их действительно некем. А пришедшие на смену специалисты - окажутся недоучками или... еще более худшими коррупционерами! Выйти из этого замкнутого круга можно и нужно, рецепты известны: независимый суд, значимое общественное мнение, конкурентная политика. Но вырастает это все не сразу и не по мановению волшебной палочки. О коррупции былых времен: «Пёс с вами, воруйте и дальше»

Также Пашинян обратил внимание на то, что бюджетные средства должны тратиться максимально эффективно. Ранее Никол Пашинян заявлял, что экономический рост в первом квартале вселяет надежду на успешное развитие страны.

По инф. rosbalt.ru

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