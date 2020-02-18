Некоторые мужи науки попадают под статью о госизмене. Как все происходит?

...В том числе "госизменщиками" становятся и люди весьма почтенного возраста. А в России наказание по статье о госизмене (275 УК РФ) суровое — от 12 до 20 лет, штраф — до 500 тыс. рублей. С 1997 по 2017 годы за государственную измену и шпионаж в России осуждены 100 человек. Только 2019 году расследовали или рассматривали еще не менее 22 дел.

Под статью о госизмене попадают ученые. Часто — из-за совместной работы с иностранными коллегами. В большинстве случаев обвинение находит в материалах государственную тайну — даже если информация бралась из открытых источников, или материалы визировал представитель спецслужб. Как следует из материалов организации «Команды 29» (в том числе, защищает интересы обвиняемых по подобным делам), эта практика остается неизменной уже двадцать лет: последний приговор по подобному делу суд вынес 13 февраля 2020 года.

Алексей Темирев

Кто: 64-летний сотрудник конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»)

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: Вьетнам

Из-за чего: ученого задержали 18 июля 2018 года, когда он сам пришел в Федеральную службу безопасности. «Темирев захотел передать данные по своей работе в бюро в одну из российских компаний. Это не связано с делом [о госизмене]. По установленному порядку он направил запрос в ФСБ на проверку тех документов: возможна ли их передача, есть ли в них секретность. Так совпало, что там его и задержали», — рассказала адвокат Анна Полозова.

По версии следствия, Темирев передавал во Вьетнам данные об оборудовании, которое он создавал в конструкторском бюро вместе со своим аспирантом из этой же страны. На сайте Южно-Российского государственного политехнического университета, где преподает Темирев, содержатся сведения о том, что он был научным руководителем аспиранта по имени Нгуен Куанг Кхоа.

Текста диссертации Кхоа на сайте нет, хотя указано, что он был размещен 5 апреля 2017 года. «Но это все есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке», — утверждает Полозова.

Итог: через два года после задержания — 13 февраля 2020 года Ростовский областной суд приговорил Алексея Темирева к семи с половиной годам колонии строгого режима. Ученому также назначили год ограничения свободы после освобождения из колонии. Детали дела засекречены.

Виктор Кудрявцев

Кто: 77-летний сотрудник ЦНИИмаш

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: бельгийский институт гидродинамики им. фон Кармана (в обвинении назван исследовательским центром НАТО)

Напомним, мы освещали эту историю:

Из-за чего: Кудрявцев занимался моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой на старте и посадке. Хотя Кудрявцев опубликовал по этим темам десятки научных работ, все публикации находятся в свободном доступе в рецензируемых научных журналах и грифа «секретно» не имеют. Следствие считает, что в 2013 году ученый передал за границу закрытые сведения о технологиях гиперзвуковых летательных аппаратов — их разрабатывали для корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей». Защита Кудрявцева утверждает, что ЦНИИмаш официально сотрудничал с иностранным институтом, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России.

Итог: в сентябре 2019 года Виктора Кудрявцева отпустили из СИЗО «Лефортово» под подписку о невыезде. Он провел под арестом больше года. Меру пресечения изменили из-за тяжелого состояния здоровья ученого, но обвинения с него не сняли. Журналист Наталья Демина с разрешения родных Кудрявцева рассказала, что, по ее информации, у Виктора Кудрявцева рак легких. Также он болен сахарным диабетом и в заключении перенес инфаркт. В заявлении «Команды 29», которая занимается защитой Кудрявцева, говорится, что чаще всего дела по статье о госизмене разваливаются после выхода под подписку о невыезде.

Владимир Лапыгин

Кто: 74-летний начальник центра исследования аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»), преподаватель МГТУ им. Баумана

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: Китай

Из-за чего: дело проходило под грифом «секретно». Известно, что институт, в котором работал Лапыгин — структура Роскосмоса. Он отправил своему коллеге из КНР демо-версию программы, которая рассчитывает аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов. Так он хотел заработать денег для института. Его коллеги подтверждают: программа была запатентована и даже в полной версии не относилась к гостайне.

Итог: 23 сентября 2016 года Мосгорсуд приговорил Владимира Лапыгина к семи годам колонии строгого режима.

В 2017 году ученые обращались с просьбой о помиловании Лапыгина к Владимиру Путину — 23 человека. В марте 2018 года Ксения Собчак на встрече c кандидатами в президенты передала Владимиру Путину прошение о помиловании 16 политзаключенных, в том числе и Лапыгина. Президент поручил правительству проработать этот список, но ученого так и не помиловали.



Евгений Афанасьев и Святослав Бобышев

Кто: профессора Балтийского государственного технического университета

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: Китай

Из-за чего: профессора Балтийского государственного технического университета Евгений Афанасьев и Святослав Бобышев якобы передавали Китаю секретные сведения о ракетном комплексе. Ученые официально работали с китайцами на протяжении нескольких лет. Расчеты и графики, переданные ими, не составляли гостайны и были засекречены задним числом.

Итог: 20 июня 2012 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил Афанасьева к 12,5 годам колонии, Бобышева — к 12 годам колонии. В 2015 году Афанасьев умер в заключении.

Александр Гнитеев

Кто: инженер-конструктор второй категории в оборонно-промышленном комплексе «НПО Автоматика»

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: неизвестно

Из-за чего: по версии следствия, Гнитеев передавал секретные сведения о ракете «Булава» некоему иностранному государству. Неизвестно, как к нему попали секретные сведения: он не имел допуска к секретной информации и чертежам. Признал вину.

Итог: 18 мая 2012 года Свердловский областной суд приговорил Гнитеева к восьми годам колонии.

Валентин Данилов

Кто: директор теплофизического центра Красноярского государственного технического университета

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: Китай

Из-за чего: Данилов занимался космическими технологиями и по работе передавал информацию китайским коллегам. Следствие подсчитало, что физик передал китайцам секретные сведения о лабораторных установках. Правда, как утверждала защита, с этой информации еще в 1992 году был снят гриф секретности.

Итог: в 2003 году коллегия присяжных Красноярского краевого суда оправдала Данилова, но Верховный суд отменил этот приговор. 24 ноября 2004 года тот же суд приговорил Данилова к 14 годам колонии. Верховный суд снизил срок до 13 лет. Через восемь лет — 24 ноября 2012 года Данилов вышел по УДО.

Игорь Арсентьев

Кто: замначальника отдела в научно-исследовательском испытательном институте Минобороны

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: неизвестно

Из-за чего: Арсентьев якобы регулярно передавал отчеты о научно-исследовательской работе в сфере радиоэлектронной борьбы некой спецслужбе во время зарубежных командировок, по собственной инициативе и за деньги. Сам Арсентьев вину не признал.

Итог: 12 сентября 2007 года Московский окружной военный суд приговорил Арсентьева к девяти годам колонии. Суд учел психическое заболевание Арсентьева и назначил принудительные меры медицинского характера.

Анатолий Бабкин и Эдмонд Поуп

Анатолий Бабкин

Кто: профессор МГТУ им. Баумана, профессор Пенсильванского института

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ, шпионаж, ст. 276 УК РФ

В пользу кого: США

Из-за чего: 72-летний профессор Анатолий Бабкин занимался гидродинамикой российской торпеды «Шквал». Бауманка заключила контракт на совместную разработку с Пенсильванским институтом. Бабкин передавал информацию американскому коллеге Эдмонду Поупу. Все материалы Бабкин передавал по согласованию с руковоством и куратором университета из спецслужб. Следствие посчитало, что в этих материалах содержалась гостайна.

Эдмонд Пуоп

Итог: 6 декабря 2000 года Мосгорсуд приговорил Поупа к 20 годам колонии. 14 декабря Поупа помиловал Владимир Путин, он вернулся в США. 19 февраля 2003 года Мосгорсуд приговорил Анатолия Бабкина к восьми годам условно.

Игорь Сутягин

Кто: Заведующий сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований института США и Канады РАН

Статья: государственная измена, ст. 275 УК РФ

В пользу кого: США

Из-за чего: в ноябре 1999 года Сутягина обвинили в передаче государственных данных британской консалтинговой фирме Alternative Future, которая, по данным ФСБ России, была «крышей» для разведки США. Следствие считало, что ученый передал сведения по пяти темам, в частности, информацию о ракете класса «воздух-воздух» РВВ — АЕ и самолете МИГ-29СМТ, о вариантах состава стратегических ядерных сил, о реализации Министерством обороны в 1998 году планов по созданию соединений постоянной готовности, о составе и современном состоянии отечественной системы предупреждении о ракетном нападении.

Допуска к гостайне у Сутягина не было. Сам Сутягин говорил, что все данные он взял из открытых источников — из газет и журналов «Крылья Родины», «Вестник воздушного флота», «Красная звезда». «Я пытался показать, что Россия — место, куда можно вкладывать деньги, страна ни на кого нападать не собирается, в отличие от сегодняшних времен. А тогда я своими отчетами создавал позитивный образ моей страны», — приводит слова ученого «Команда 29».

Итог: 7 апреля 2004 года Сутягин получил 15 лет. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал ученого. Сутягина вместе с тремя другими помилованными, среди которых был Сергей Скрипаль, обменяли на задержанных в США по обвинению в антигосударственной деятельности. Сутягин остался жить в Великобритании. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека усмотрел в действиях российских судов нарушения прав Сутягина и постановил выплатить ему 20 тысяч евро.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...