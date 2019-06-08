Не все на Западе согласны с пренебрежением к былым заслугам СССР в разгроме нацизма

"Вчера, когда лидеры Великобритании, Франции и Германии отмечали 75-ю годовщину высадки в Нормандии, Москва обвинила Запад в использовании "псевдоистории" для принижения огромной роли СССР в разгроме нацистов", - пишет The Times.
"Президент Путин, которого не пригласили, считает, что жертва, которую принес Советский Союз, постоянно преуменьшается на Западе - и он может быть прав. Между июнем 1941 года, когда на Советский Союз было совершено нападение, и июнем 1944 года, когда западные союзники открыли то, что русские называют "вторым фронтом" во Франции, Красная Армия понесла огромные потери. В войне погибли приблизительно 24 млн советских людей (около 10 млн из них - военнослужащие) - против 7 млн немцев и 450 тыс. британцев", - подчеркивает The Times.
"Сталинградская битва 1942-43 годов помогла переломить ход немецкого наступления, создав перенапряжение для гитлеровских сил, которые Красная Армия затем погнала обратно в Берлин", - говорится в статье.
"В среду Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИДа, назвала Курскую танковую битву еще одним решающим моментом, в то время как, по ее словам, высадка в Нормандии "не оказала принципиального влияния на исход" войны".
Издание напоминает, что "летом 1943 года под Курском, по меньшей мере, 7 тыс. советских танков разгромили меньшие силы вермахта. Более четверти миллиона красноармейцев были убиты, захвачены или пропали без вести".
"(...) Сергей Лавров, министр иностранных дел России, на этой неделе высказал общее мнение, написав, что "ложные трактовки истории" дискредитируют его предков. "Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии - менее чем за год до разгрома фашизма", - отметил он.
"Критики позиции России напоминают, что Советский Союз подписал пакт о ненападении с нацистами в 1939 году, который продлился два года, и Москва поставила Берлину 865 тыс. тонн нефти, 1,5 млн тонн зерна и других продуктов. (...)", - говорится в статье.
"В опросе 2017 года почти две трети россиян сошлись во мнении, что Советский Союз мог победить в одиночку. В то время сэр Энтони Бивор, британский историк, заметил, что предположение, что Советский Союз мог победить без союзников "абсолютно не соответствует действительности", - отмечается в публикации. - По его словам, Советский Союз "сломал вермахту хребет", но бомбардировки западных союзников в Германии, помощь США Советскому Союзу и предоставление американских транспортных средств были жизненно важны для победы, заявил он The Times".
"(...) Его коллега-историк сэр Макс Хастингс соглашается с тем, что экономическая помощь Москве была "чрезвычайно важна", и авиация союзников сыграла свою роль. Однако Советский Союз, "вероятно, мог выиграть войну сам по себе, потому что военная экономика Германии была намного слабее, чем все предполагали в то время", сказал он. "Это потребовало бы от них [от Советов] намного больше времени, и их потери были бы еще более ужасными", - заявил он.
"По словам Гастингса, главной причиной большого числа советских жертв стал тот факт, что "в период с 1941 по 1944 год западные союзники со значительной степенью цинизма оставили россиян воевать с немцами собственными силами. (...)", - передает британская газета.
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