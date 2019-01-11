«Не сахарные!» В правительстве России нашлись нормальные чиновники, отвергающие запрет на их критику

Одна из задач органов власти и чиновников — спокойно выслушивать критику своей работы со стороны граждан. «Не сахарные», — так прокомментировал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин отказ его ведомства одобрить предложенный ранее законопроект о наказании за оскорбления в адрес властей.

Минкомсвязи направило в правительство отрицательное заключение на этот законопроект, как и на второй, который запрещает распространение в Сети фейковых новостей. По словам Волина, граждане РФ конституционное право свободно высказывать свое мнение, а используемые во втором законопроекте фейках термины можно трактовать слишком широко. Волин также напомнил, что ограничения на публичное использование неприличной лексики уже закреплены в законодательстве, пишут в пятницу «Ведомости».

Оба законопроекта будут обсуждаться 14 января в Госдуме на расширенном заседании комитета по информационной политике. Накануне комитет рекомендовал одобрить оба закона.

Напомним, авторы инициатив — глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Один документ запрещает публикацию в СМИ и интернете фейковых новостей под видом достоверных, если эти новости создают угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, прекращения работы жизнеобеспечения, иных тяжких последствий. Второй закон предполагает блокировку контента с оскорблениями в адрес властей. Внесены и сопутствующие поправки в КоАП.

Зампред думского комитета по информационной политике накануне Эрнест Валеев отметил, что у комитета нет вопросов «концептуального характера» к законам, однако признал, что эти документы могут быть «неоднозначно восприняты» обществом, тем более что пока формулировки в них «достаточно расплывчаты».

Добавим, что в конце декабря Волин уже говорил: Минкомсвязь не планирует инициировать избыточное правовое регулирование крупных интернет-площадок и социальных сетей. По его словам, министерство придерживается «теории нормотворческого минимализма». Подход министерства в вопросе правового регулирования сети формируется исходя из понимания, что при регулировании интернета должны действовать законы, в том числе из других сфер. «Мы не являемся сторонниками того, чтобы на каждый чих придумывать новый закон или новое правило», — заключил он.

По инф. rosbalt.ru

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