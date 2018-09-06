Не до политики: что тревожит "дорогих россиян"?

Рост цен, обнищание населения и рост безработицы — вот три основные проблемы, которые сейчас беспокоят россиян. В опросе «Левада-центра» три эти пункта получили, соответственно, 72%, 52% и 48% голосов.

Коррупция и взяточничество «держат» четвертое место с 33%. Далее следуют недоступность многих видов медицинского обслуживания (31%), кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве и резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов (по 30%), ухудшение состояния окружающей среды (25%).

Кризис морали и недоступность образования и рост его платности волнуют по 21% респондентов. 18% волнует рост наркомании. Произвол чиновников назвали 14%, а 10% заявили о большом наплыве мигрантов. Ограничение демократических свобод волнует лишь 6% опрошенных.

Как отмечают социологи, по сравнению с аналогичным опросом августа прошлого года возросла частота выбора практически всех проблем. Заметно выше стала обеспокоенность ростом безработицы.

Опрос был проведен 23—30 августа среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Погрешность не превышает 3,4%.

По инф. rosbalt.ru

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