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Назван "самый счастливый город России". И самый несчастный тоже...
По инф. rosbalt.ru   
03 Мая 2019 г.
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Исследователи назвали Владивосток самым счастливым российским городом. Из его жителей 87% удовлетворены жизнью, говорится в докладе Финансового университета при правительстве страны.

Исследователи назвали Владивосток самым счастливым российским городом.

Немного отстают от дальневосточного города Томск (86%), Оренбург и Липецк (по 85%), Грозный, Чита и Череповец (по 84%).

Наименее счастливым признан Владикавказ с 63%.

При этом доля довольных жизнью жителей России упала с 81% до 73, пишет «РГ».

Эксперты фиксируют, что жители разных стран за последние годы становятся все депрессивнее. Что касается причин депрессии в России - то они всем известны и понятны: многие люди испытывают одиночество, бедность, нездоровье...

По инф. rosbalt.ru

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