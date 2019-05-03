Назван "самый счастливый город России". И самый несчастный тоже...

Исследователи назвали Владивосток самым счастливым российским городом. Из его жителей 87% удовлетворены жизнью, говорится в докладе Финансового университета при правительстве страны.

Немного отстают от дальневосточного города Томск (86%), Оренбург и Липецк (по 85%), Грозный, Чита и Череповец (по 84%).

Наименее счастливым признан Владикавказ с 63%.

При этом доля довольных жизнью жителей России упала с 81% до 73, пишет «РГ».

Эксперты фиксируют, что жители разных стран за последние годы становятся все депрессивнее. Что касается причин депрессии в России - то они всем известны и понятны: многие люди испытывают одиночество, бедность, нездоровье...

По инф. rosbalt.ru

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