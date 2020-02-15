Насколько внук Назарбаева «подставил» деда и всю казахстанскую власть?

Что стоит за бунтом отпрыска влиятельной семьи, рассказал эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
– С чего вдруг этот бунт?
– Ну, не совсем вдруг. Внук Назарбаева уже отмечался в соцсетях так называемыми разоблачительными высказываниями. Но тогда его откровения — про «инцест, кровосмешение» в Семье — были восприняты как бред больного человека. Сейчас у него другая основная тема — экономика, коррупция, преступные схемы, в которые он якобы посвящен.
– А он действительно владеет информацией?
– Не думаю, что он был посвящен в серьезные экономические схемы. Поэтому я не очень понимаю стремление столь уважаемой газеты – я имею в виду британскую «Таймс» – взять у него интервью. Сложно относиться серьезно к наркоману.
– Внук Назарбаева сам додумался до своих откровений или кто-то руководит его действиями?
– Еще в прошлую волну высказываний Айсултана многие эксперты увидели за ней тень беглого казахского олигарха Мухтара Аблязова, кототорый называет себя лидером оппозиции в изгнании, но многие считают его просто мошенником и аферистом. Тогда, вскоре после «разоблачений» внука Назарбаева, Аблязов и сам выступил с весьма пространным видеопосланием, в котором как-то неловко пересказывал пост Айсултана, что еще больше укрепило уверенность в их связи. Но сейчас они действуют осторожнее: Айсултан выступает один.
– А какая цель? Расшатать режим Назарбаева?
– Удар точно рассчитан: как раз после кровавой междоусобицы в Казахстане, когда в массовой драке (в селе Масанчи - прим. ред) погибло 10 дунган из этнической группы, там проживающей. Это событие очень чувствительно отозвалось в стране, и от него еще не успели оправиться.
Кроме того, Айсултан — сын дочери Нурсултана Назарбаева, Дариги Назарбаевой, спикера верхней палаты парламента Казахстана, ныне третьего по значимости лица в стране. Если что-то случится с действующим президентом Токаевым, она займет его пост. Но сейчас в казахском сегменте интернета распространено весьма скептическое отношение к Дариге, да и в общем ко всей правящей семье Назарбаевых: как они могут руководить страной, если не в состоянии позаботиться даже о своём сыне и внуке.
Думаю, имидж Дариги спас бы только один шаг: если бы она ушла в отставку, объяснив, что как мать хочет посвятить себя сыну, помочь ему жить дальше.
– Россия как-то будет реагировать на скандал?
– По России и «Газпрому» в частности Айсултан, конечно, тоже прошелся. Я думаю, это не останется без внимания. Но вряд ли будет публичная реакция — скорее негласное расследование, чтобы установить, есть ли на самом деле у внука Назарбаева хоть что-то из тех козырей, о которых он говорит.
– Как будет дальше развиваться ситуация?
– Подозреваю, ничем хорошим не закончится. Вплоть до трагического варианта для автора откровений. Такие случаи современная история знает.
Напомним, что политическая жизнь в бывшей Казахской ССР не лишена своеобразия:
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