Мобильники в школе? Только если на переменах. А учителя? Тоже пусть не балуют

В Рособрнадзоре пояснили, что предложения об использовании телефонов в школах являются рекомендацией по их использованию. Речи о запрете не идет. (Хорошо это или плохо? Смотря как посмотреть... лучше бы внуки во время учебы не отвлекались на гаджеты, конечно. - прим. МГ.)





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Об этом заявил руководитель федеральной службы Сергей Кравцов в ходе своего выступления на педагогическом форуме в Ленинградской области.

«Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны», — сказал глава Рособрнадзора, пояснив, что это лишь рекомендации, как их использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы.

Напомним, ранее на сайте Минпросвещения были опубликованы методические рекомендации, в которых предусмотрено ограничение использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях. Рекомендуется переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» при входе в школу, также предполагается ограничение пользования гаджетами во время уроков.

При этом ведомство ссылалось на международный опыт использования школьниками мобильников, а также на результаты опроса, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. По его данным 61% учеников, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

75% опрошенных также считают, что и учителя должны ограничить использование телефона в личных целях в присутствии школьников. Половина учащихся согласились с тем, что мобильники отвлекают от учебного процесса.

Методические рекомендации будут направлены во все регионы до начала нового учебного года.

При этом общественники считают вредными рекомендации чиновников об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Так, координатор «Гражданской инициативы за бесплатное образование» Николай Соснов не исключил вероятности «перегибов на местах».

По его мнению, забота о здоровье школьников в данном случае лишь прикрывает желание контролировать поведение молодежи в школе.

Время идет, и перемены в обществе, в школе становятся неизбежностью. Приходится осмыслять новые реалии, вводить новые нормы и правила. Когда-то внуки ходили в школу в повседневной одежде, а теперь только в форме, когда-то писали сочинения на выпускном экзамене, а теперь сдают ЕГЭ, то же касается и учебников, по которым дети учатся - изменились авторы, да и более того, учебники теперь предлагают уже не бумажные, а электронные. Теперь мобильные телефоны. Надо признать, что интернет настолько волнует младшее поколение, что о учебе думать внуки просто не успевают, поэтому такое предложение по ограничению использования гаджетов видится совершенно разумным.

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По инф. rosbalt.ru

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