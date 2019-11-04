Многие будут в шоке: в Ульяновске хотят разрешить охоту на собак и кошек!

В Ульяновской области планируется отнести к видам, на которые разрешена охота, бродячих беспородных собак и кошек, а также ворон и бакланов.

Как передает «Улпресса», министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров заявил, что эти виды «имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред биоресурсам и представляют опасность для человека, в том числе как разносчики опасных заболеваний».

По его словам, разрешение на регулирование численности будет выдаваться только в местах с их высокой концентрацией.

Члены регионального охотсовета единогласно поддержали изменения. Теперь изменениям в закон предстоит пройти публичные слушания.

Наверняка, эта новость обрадует не всех! Дело, конечно, не в том, что кому-то из охотников под горячую руку попадется чей-то любимец (настоящих любимцев в наше время никто без поводка погулять не отпускает). Но общество только-только начало осваиваться с мыслью: жестокость по отношению к зверью - оборачивается огрублением нравов (особенно у детей и молодежи), а потом переносится и на самих людей. А тут такой "легальный разгул" для любителей попалить по живой мишени... Ведь, не забудем, наибольшая концентрация бродячих животин - вокруг свалок и вообще в городской среде, где травля" кисок и собачек" наверняка попадет на глаза детям!

С другой стороны, конечно, стаи бродячего зверья - это серьезная проблема, но решать ее явно не путем истребления всеми желающими. Цивилизованным подходом считается стерилизация (чтобы не плодились дальше), вакцинация от наиболее опасных болезней, а главное - сокращение кормовой базы: неохраняемых мусорок и свалок.

Напомним некоторые заголовки о драматичной борьбе за гуманность по отношению к животным в современной России:

По инф. rosbalt.ru

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