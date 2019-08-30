Мнение: дефицит врачей — проблема не медицинская, а экономическая

Работать в условиях повышенной нагрузки приходится врачам по всей стране, считает руководитель проекта «Медицинская Россия» Игорь Артюхов. Как говорит эксперт, где-то терпение медиков доходит до предела и тогда случаются коллективные протесты.
«Во многих больницах врачи работают на две ставки, может, даже на три, при этом получают несоответствующую этой нагрузке оплату труда. Типична ситуация, когда в небольших городских больницах дежуранты сутки или с вечера по утро работают в стационаре, совершают обходы по отделениям и принимают пациентов в приемном отделении, а наутро идут работать на прием в поликлинику. Могут даже по несколько суток подряд жить на работе», — рассказал Игорь Артюхов.
По словам эксперта, переполнить чашу терпения медика может конфликт с начальником, который не входит в положение подчиненного коллеги, не старается помочь или облегчить его работу. «Многие врачи трудятся при повышенных нагрузках при копеечной оплате, но не все они решают массово подавать заявления об уходе. Свою роль тут играют внутренние факторы, отношения с начальством», — уверен Артюхов.
Медику приходится не только помогать больным, но и тратить значительное время на заполнение различных документов. «Бумажная работа — это спутник работы врача, и она доставляет значительных хлопот, тем более, в условиях, когда он заполняет документацию не для себя, а для проверяющих, для прокурора, как говорится», — констатировал эксперт.
Причиной переработок становится дефицит кадров. Механическим повышением зарплат на местах эту проблему не решить, полагает Артюхов.
«Конечно, нужно решать проблемы, связанные с образованием, распределением подготовленных специалистов. Но это глубокая проблема, ее решить одним махом невозможно. Например, врачи не хотят уезжать в какие-то малые города, поселки, они хотят более интенсивной практики в высокотехнологических центрах, хотят работать с современным оборудованием, видеть какое-то клиническое разнообразие у пациентов. А еще есть вопросы инфраструктуры. Как врачу переезжать в какой-то поселок, если у него есть семья? Нужно ребенка определять в школу, а школу хочется получше. В общем, это многослойная проблема. Ее, исходя только из медицинских нюансов, не решить. Начинать надо с проблем медицинского образования, а заканчивать развитием инфраструктуры в городах и поселках, за что уже отвечает куча ведомств — от местных администраций до федеральных властей», — заключил Игорь Артюхов.
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