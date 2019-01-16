Министр труда хочет продлить жизнь в России: на новорожденных надежды мало!

Абсолютное количество рождений в России будет снижаться — «как ни печально», заявил министр труда Максим Топилин на Гайдаровской форуме. Поэтому, продолжил он, для достижения естественного прироста населения нужно постараться снизить абсолютное количество смертей. За этими жутковато завучащими терминами (таков уж язык чиновников и статистиков!), на самом деле, скрывается очень простая мысль: рабочих рук в России все меньше, работать некому. И раз малышня (будущие рабочие руки) не спешит нарождаться (сколько у вас правнуков?) - то надо постараться продлить жизнь нынешним взрослым. Итак, что же предлагает Топилин?

Для решения проблемы, по словам министра, Минтруд и Минздрав уже ведут совместную работу и ищут «дополнительные резервы». В ведомстве Топилина этими резервами считают создание спецпрограмм по сохранению здоровья на производстве.

На Гайдаровском форуме эксперты подвергли резкой критике меры властей по улучшению демографической ситуации. По их мнению, нужно сконцентрироваться именно на снижении смертности в стране, а не на росте рождаемости. А для достижения этой цели необходима оптимизация системы здравоохранения.

Напомним, накануне на форуме вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за 11 месяцев минувшего года превысила рождаемость на 193 тыс. человек. Самая большая убыль населения (7 человека на 1 тыс. жителей) была зафиксирована в пяти областях — Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской. А на Северном Кавказе, в Якутии, Туве и Тюменской области, добавила она, отмечен естественный прирост населения. Голикова выразила надежду, что естественная убыль населения в 2023—2024 годах сменится приростом.

Правительство РФ намерено в ближайшие 6 лет направить около 3,8 трлн рублей на реализацию национального проекта «Демография».

Между тем в сентябре СМИ сообщали, что Счетная палата заявила о росте младенческой смертности в регионах, где в 2016—2017 годах заработали перинатальные центры. Это следует из отчета аудитора, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня об эффективности расходования средств бюджета ФОМС в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. Речь шлао Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии. В девяти из 26 регионов с перинатальными центрами в январе—апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост младенческой смертности.

Напомним, что демографическая проблема в России стала с точки зрения властей - одним из аргументов в пользу повышения пенсионного возраста, вызвавшего резонное возмущение граждан страны.

По инф. rosbalt.ru

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