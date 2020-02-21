«Милосердная родина»: как простые украинцы встречают эвакуированных из коронавирусного Уханя

Жители страны блокировали дороги и дрались с полицией, чтобы не пустить на свою территорию попавших в беду сограждан.

Против граждан Украины, устроивших протестный «майдан» с перекрытием дороги и сожжением шин, чтобы не пропустить на «свою» территорию эвакуированных соотечественников из пораженного коронавирусом китайского Уханя, власть вынуждена применять военную технику, нацгвардию, полицию, слезоточивый газ и дубинки.

В Новых Санжарах, что на Полтавщине, уже с раннего утра 20 февраля все было готово для приема попавших в беду в китайском Ухане соотечественников. Толпа местных жителей с криками и проклятиями в адрес властей перекрыла главную дорогу, ведущую к городку, подкрепив свои намерения горой подожженных шин. Все напоминало киевский Майдан шестилетней давности. Но если тогдашние события в результате были засчитаны как Революция достоинства (в чем сейчас многие сомневаются), то нынешний новосанжарский оказался фарсом, позорящим Украину и ее жителей на весь мир.

Речь идет о том, что давно уже и быстро решили все страны, - об эвакуации сограждан, оказавшихся в охваченном смертельным коронавирусом Ухане. Только власти Украины все никак не могли найти ни времени, ни возможности помочь вынужденным китайским пленникам. Дошло до того, что в местные СМИ с публичными обращениями к властям вызволить людей из беды стали обращаться их родственники. В частности, родители танцоров (молодых людей 19-24 лет) из балета Fashion Pa, работавших по контракту в уханьском парке развлечений. По их словам, которые приводят местные СМИ, власти трижды обещали эвакуацию, танцоры давали даже письменное согласие на 14-дневный карантин. Последний раз их обещали вывезти на Украину 10 февраля. Но снова обманули.

Об этом безобразии почти две недели назад сообщала даже британская ВВС: «20 украинцев, работавших в парке аттракционов в Ухане, ждут эвакуации. Их закрыли в общежитии. Они говорят, что у них мало еды и просят забрать домой». А мама одной из танцовщиц рассказала журналистам: «Когда забирали артистов из Польши и Франции, нашим ребятам предлагали пройти карантин в этих странах, но украинские власти не позволили. Мы обращались к премьер-министру, в МИД, везде обещают забрать наших детей из Уханя, но каждый раз то самолет не готов, то нет условий, куда поселить их на карантин. Почти месяц тянется эта история, и никто не может нам помочь!»

И вот, наконец, заложники китайского коронавируса и беспомощности украинской власти все же оказались на пути домой. Даже и не подозревая, какая «жаркая» (во всех смыслах) встреча их здесь ожидает. Все началось с банальной торговли – в какой именно регион направить людей из эпицентра бушующей заразы. Как сообщали власти, компания SkyUp 19 февраля отправит в Ухань самолет Boeing 737-700, а уже 20-го начнется процесс эвакуации украинцев. Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя планировался к выполнению во Львов, с промежуточной посадкой в Алматы. Однако волна недовольства, поднявшаяся среди львовских чиновников, а также «сознательных» граждан западенщины, заставила власти изменить план. Конечный пункт «чумного» рейса из Уханя изменили со Львова на Харьков, но самолет там не смог приземлиться из-за плотного тумана. Вскоре стало известно, что борт был направлен в столичный аэропорт в Борисполе для дозаправки, после чего он снова вылетел в Харьков. А оттуда украинцев из Китая отправили на автобусах в Новые Санжары, что на Полтавщине, в медцентр Национальной гвардии - для прохождения карантина.

Вот тут-то и вывернулась вся украинская душа наизнанку. «У нас здесь детские лагеря, так что забирайте их (эвакуированных) себе! - кричали граждане в Новых Санжарах, заблокировавшие подъезд к медцентру, наступающим на них полицейским. Другие давали дельные советы: «Пусть их везут в Кривой Рог, на родину Зеленского!» Третьи предлагали: «В Феофанию их!» (Здесь находится спецбольница для украинской политэлиты.)

И вот уже, пока в Харькове выгружали из самолета прибывших из Китая соотечественников и проверяли их здоровье, утром 20 февраля срочно собирается внеочередная 30-я сессия Новосанжарского сельсовета. Депутаты принимают обращение к президенту Украины, министрам здравоохранения и внутренних дел и к своему депутату Верховной Рады Константину Касая. Они уверяют, что медцентр Нацгвардии вовсе не подходящее место для «украинцев из китайской провинции Хубей – эпицентра распространения коронавируса», потому что здесь нет «необходимого оборудования и препаратов». «Мы категорически против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань...».

Среди пассажиров, которые направлялись на карантин в Новые Санжары, 45 граждан Украины и 27 иностранцев. По сообщениям властей, они наблюдались китайскими врачами, и больных среди них нет. Замечу, что все остальные страны, включая Россию, также брали на спасательный борт иностранцев, в том числе украинцев. Франция вывезла из Уханя граждан из 30 стран. И всюду попавших в беду встречали с сочувствием, по-людски. Только на Украине повели себя по-другому.

В то же время, когда самолет летел из Уханя в Киев, жители Тернополя провели молебен-протест на въезде в санаторий «Медоборы» - против размещения в нем эвакуированных из Китая украинцев, сообщает сайт «Файне місто» («Красивый город»). Лейтмотив его - в устах одной из участниц: «С нами Бог, и мы отправляем молебен, чтобы Боженька помог от нас это все отвлечь». Под видео – комментарии. Маша Гуляк пишет: «Молодцы! Держитесь!» Вторит ей и Наталья Боднарчук-Приймак: «Боже, дай здоровья и сил выстоять и не допустить беды. Господи, спаси нас!» Однако немало и комментариев с одним словом – «позор».

Все дороги в Тернополь накануне были блокированы местными свидомыми украинцами, перекрыты шинами, из подручных материалов возведены блокпосты. Срочно была созвана внеочередная сессия Тернопольского облсовета. Там решение поселить на карантин эвакуированных из Китая назвали «геноцидом украинского народа» и заявили о недопустимости размещения их на территории области.

Подобные протесты против нежелательных украинцев прошли также и во Львовской области. Особенно там, где есть здравницы и куда, по слухам, должны были привезти «зараженных». Здесь люди требовали от властей направить эвакуированных в... Чернобыльскую зону. Региональные чиновники на Западной Украине загодя обратились к властям и лично к президенту, чтобы у них не размещали украинцев из Уханя. Местные депутаты поселка Шкло Львовской области приняли об этом решение сессионно. (Впрочем, в Киевской области так же отличился Обухов.)

Коронавирусную паранойю прокомментировал известный киевский врач Евгений Комаровский: «Наших абсолютно здоровых соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина». Читатель Николай Корниенко пишет: «Думал, что все прошел в этой жизни. Но такое... И что симптоматично – все началось с областей, которые много лет всем навязывали мысль, что они главные «соборники» (объединители), истинные украинцы. А что на самом деле? Даже попов притащили. Грустно и стыдно». И там же – еще комментарий: «Что вы за нация такая, украинцы? Одних соотечественников режете на Донбассе (западная окраина Донецка, как Дрезден в 1945-м после американцев), другим соотечественникам воду перекрыли (последний раз в Крыму это делали немцы во время войны), этих, вырвавшихся из ада, гоните, как скотов».

По сообщениям СМИ, еще будучи на «пересменке» в Борисполе эвакуированные находились в подавленном состоянии, узнав о том, как их встречают на родине. Летный экипаж же, добровольно вызвавшийся лететь в Китай за попавшими в беду соотечественниками и также попавший в карантин, и вовсе находился «в шоке» от сообщений СМИ.

Ближе к вечеру, когда автобусы с эвакуированными еще находились в пути, в Новых Санжарах начались столкновения протестующих с полицией и нацгвардией. В это время из-за блокады дороги пробка из автомобилей перед поселком растянулась на 10 км. Ситуацию не спасло и прибытие в Новые Санжары в середине дня главы МВД страны Арсена Авакова.

Как сообщают СМИ, участники акции протеста бросали камни в сотрудников полиции и эвакуированных из Китая, когда автобусы с ними добрались до мятежного поселка. В результате были разбиты окна и двери в автобусах, пострадали полицейские и сами протестующие.

Как сообщил ближе к ночи пресс-секретарь нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии РБК-Украина, "сейчас автобусы с украинцами, которые прилетели из Китая, уже заехали на базу отдыха... Были разбиты окна и двери в автобусах, где находились наши граждане". По его словам, участники акции протеста кидали камни в сотрудников полиции и в автобусы. Правоохранителям пришлось применить дубинки в отношении агрессивных участников митинга. "Задержаны, я думаю, что будут, потому что реально бросали камни в полицейских. Даже была ситуация с наездом автомобилем на полицейских. Поэтому полицейские вынуждены были применить меры превенции, чтобы прекратить эскалацию конфликта и оттеснить людей от эвакуированных из Китая граждан. Конечно, скорее всего, будут обращения по поводу телесных повреждений», - добавил он.

Понятно, что столкновения на Полтавщине полностью перекрыли в информационном поле Украины очередную годовщину Революции достоинства, которую массово отмечали в этот день в Киеве с участием президента Владимира Зеленского и его супруги. Последний, кстати, еще утром негативно отреагировал на акции протеста в Западной Украине против возможного размещения там на карантин сограждан из Китая и напомнил о необходимости единства нации. Но единства, как показали вечерние столкновения на Полтавщине, не наблюдается даже в таком локальном ЧП, далеком от политики и идеологических разногласий украинцев.

А как принимают эвакуированных из коронавирусного очага в России? Тоже не очень-то ласково (но до бунтов дело не доходит, тьфу-тьфу):

По инф. rosbalt.ru

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