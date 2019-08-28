Лучшие российские фильмы XXI века: поколения разошлись во вкусах

Самым популярным российским фильмом XXI века стала спортивная драма «Легенда №17», снятая режиссером Николаем Лебедевым в 2013 году. Но у разных поколений - вкусы, все-таки, оказались разными!

К такому выводу пришло РИА Новости, приводя статистические данные портала «Кино Mail.ru». Исследование было приурочено ко Дню российского кино, который отмечается сегодня, 27 августа. В его основу легли оценки, поставленные фильмам 6 млн зрителей, которые также являются пользователями ресурса «Кино Mail.ru».

Получилось несколько вариантов рейтингов — в зависимости от возрастных категорий «оценщиков», — однако «Легенда №17» стала абсолютным лидером всех списков. За нее представители всех возрастных групп (от 18 до 55 с лишним лет) голосовали более активно, чем за все остальные картины.

Молодые зрители (18 лет — 24 года), судя по данным голосования, предпочитают экшн-фильмы и комедии. В их версию рейтинга попали фильмы «Горько!», «В спорте только девушки» и «Кухня в Париже».

У возрастной категории 25 лет — 34 года популярностью пользуются военные и социально-философские картины. Зрители указанного возраста высоко оценили «Битву за Севастополь», «Географ глобус пропил» и «Левиафан».

Аудитория 35 – 44 лет остановила свой выбор на драмах. В этой возрастной группе рейтинг возглавили «Остров», «Сталинград», а также «Жмурки» Алексея Балабанова.

А вот старшая возрастная группа (т.е. наше с вами поколение) выбрала зрелищные и военные фильмы — в частности, «В августе 44-го», «9 рота» и «Адмиралъ».

И вы вместе с детьми, с внуками - смотрите кино? Обсуждаете? Делитесь впечатлениями?

Polit.ru

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