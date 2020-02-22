Лишь каждый пятый из российских мужчин готов решиться поднимать троих детей

При этом средний возраст вступления в брак у мужчин в РФ составляет 27,5 лет. К 30 годам большинство россиян уже женаты. И 44% мужчин считают, что до свадьбы будущим супругам нужно пожить вместе.
Из тех мужчин, кто продолжает жить с женщиной без официальной регистрации, более 40% не хотят оформлять отношения при отсутствии беременности. Еще 33% не собираются официально жениться и после рождения ребенка.
Также оказалось, что в идеале половина мужчин хотели бы воспитывать двоих детей, еще 20% — готовы на троих «наследников». Основные препятствиями для рождения ребенка — это материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне, проблемы с жильем. При этом наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием. А обзавестись большим количеством детей мечтают представители крайних по доходу групп — относительно малообеспеченных или богатых.
Напомним, проблема демографии - очень серьезна для России: идет убыль населения. Чтобы восполнить ее, нужны большие семьи - но, сколько не говори "мёд", во рту слаще не станет. Невозможно из-под палки заставить людей плодиться и размножаться, если они не чувствуют уверенности в будущем...
Однажды, когда мне было лет семь, я спросил отца – а что должен уметь делать мужчина? Вопрос был задан неслучайно: у меня было две старших сестры, которых мама постоянно приучала ко всякой домашней работе и рукоделью, они меня тоже подключали и учили не только мыть посуду, готовить еду, но даже шить и вышивать. Хоть порой и посмеивались... Но мне это было интересно, и я старался не обижаться. И, надо сказать, за эти навыки я благодарен маме и сестрам до сих пор. Но с отцом у нас были и другие занятия: мы с ним порой до позднего вечера выпиливали ручным лобзиком из ящичной фанеры всевозможные рамки, шкатулки, резные полочки. А сам я мастерил корабли и самолеты и другие игрушки. И сколько радости было, когда все это летало и плавало! Не все получалось сразу, но меня учили терпению. Так вот, на мой вопрос отец ответил коротко и недвусмысленно: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»
Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов, предположительно, предстанет перед судом в апреле 2020 года. Об этом сказала адвокат семьи потерпевшей Александра Бакшеева в разговоре с корреспондентом. По ее мнению, досудебное следствие завершится к апрелю. «Вполне возможно, что так и будет», — рассказала собеседница.
Коронавирус пришел из Китая — и создал немало нервозности, которая может обернуться "перегибами на местах" (да уже оборачивается!). Так, в Екатеринбурге появились «казачьи прививочные патрули», которые добровольно-принудительно препровождают всех встреченных на улице азиатов в поликлиники для проверки на коронавирус.
Неподражаемая блогер Бабушка Валюша выдает реакции на разных исполнителей. За этим автором платформы YouTube скрывается жизнерадостная и обаятельная Валентина Ивановна. У нас состоялось с ней небольшое интервью.
Министр промышленности и торгов РФ Денис Мантуров уточнил, что предлагаемое его ведомством повышение ставки транспортного налога на «старые» автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не касается личных машин.
Личные драмы – тема неприятная, и уж точно не предназначенная для широкой публики… впрочем, так это работает у простых людей. Звёздные личности нередко преподносят свои страсти на блюдечке целой стране, не стесняясь разбираться в личных конфликтах на глазах у тысяч, а то и миллионов людей.
В России аннулирована старая советская норма о выдаче молока «за вредность». Речь идет о постановлении Совмина СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Данный документ признан российским правительством утратившим силу наряду с другими нормативными актами советского периода.
Ученые Университета Копенгагена выяснили, что Протоземля — предшественник Земли — сформировалась всего лишь за пять миллионов лет. И это намного быстрее, чем считалось ранее. Как сообщается в релизе Phys.org, исследователи пришли к выводу, что причиной ее появления были не случайные столкновения метеоритов, а накопление вещества специфического состава.
Известный российский актёр театра и кино Евгений Миронов всегда вёл довольно уединённый образ жизни и общение с прессой ограничивалось только вопросами о работе и творческих планах. Несмотря на то, что ему приписывали очень много романов с разными актрисами, он никогда не раскрывал подробностей личной жизни и поэтому уже много лет считается завидным холостяком.
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках, — за шесть лет (с 2014-го по 2019 год) средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах страны выросла на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом свидетельствует статистика участников рынка.
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