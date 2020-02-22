Лишь каждый пятый из российских мужчин готов решиться поднимать троих детей

Главные жизненные цели обычного российского мужчины — это благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья. Исследование проводил Росстат.

Как сообщает РИА «Новости», согласно данным ведомства, 59% опрошенных мужчин назвали регистрацию брака обязательным условием счастливой семейной жизни. Еще 31% назвал поход в ЗАГС «желательным мероприятием». Лишь десятая часть опрошенных не видит смысла в официальной регистрации отношений (напомним, вокруг гражданских браков - нынче острые споры, в связи с известным высказыванием представителя РПЦ - прим. МГ).

При этом средний возраст вступления в брак у мужчин в РФ составляет 27,5 лет. К 30 годам большинство россиян уже женаты. И 44% мужчин считают, что до свадьбы будущим супругам нужно пожить вместе.

Из тех мужчин, кто продолжает жить с женщиной без официальной регистрации, более 40% не хотят оформлять отношения при отсутствии беременности. Еще 33% не собираются официально жениться и после рождения ребенка.

Также оказалось, что в идеале половина мужчин хотели бы воспитывать двоих детей, еще 20% — готовы на троих «наследников». Основные препятствиями для рождения ребенка — это материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне, проблемы с жильем. При этом наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием. А обзавестись большим количеством детей мечтают представители крайних по доходу групп — относительно малообеспеченных или богатых.

Напомним, проблема демографии - очень серьезна для России: идет убыль населения. Чтобы восполнить ее, нужны большие семьи - но, сколько не говори "мёд", во рту слаще не станет. Невозможно из-под палки заставить людей плодиться и размножаться, если они не чувствуют уверенности в будущем...

По инф. rosbalt.ru

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