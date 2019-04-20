Кто поднесет спичку? Революционные лидеры с точки зрения психолога

Революция происходит обычно, когда «верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по старому. Об этой «формуле» напомнил психолог Александр Конфисахор. Напомним, что явление революции сейчас активной обсуждается частью общества - и в связи со 100-летием известных событий в России, и с бродящим в нынешней стране недовольством сложившимися порядками (лишь около 30% опрошенных видят сегодня "сплоченность и согласие")

«У революции есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, когда именно произойдет революция, не знает никто. А во-вторых, когда она произошла, то сразу различные аналитики и политологи начинают объяснять, почему это случилось», — рассказал он.

По мнению психолога, на самом деле в мировой истории было всего три революции: Английская, Французская и Русская в 1917 году. Именно эти три политических переворота отвечают всем «требованиям».

«Революция определяется тем, что за короткое время происходят изменения в экономической, политической, социальной — в общем, во всех сферах отношений в обществе. Разрушаются все бывшие институты политической власти. Можно сказать, что во время революций совершаются именно ритуальные убийства, так как речь идет о физическом уничтожении всех носителей идеологических ресурсов предшествующей власти. Во время Английской революции были уничтожены одни сословия, во Франции — другие, а у нас — семья и окружение Николая II», — поведал Конфисахор.

Для успеха революции необходим сильный лидер. Однако этот человек, по словам психолога, должен обладать большим спектром особенных личных качеств. Ярким примером можно назвать Владимира Ленина.

«Безусловно, предводитель революции должен не только иметь четкую стратегию и план действий, но и обладать моральной стойкостью и очень хорошо чувствовать реальность. Ему необходимо понимать, что есть только один шанс совершить задуманное, второй может и не представиться. Нельзя бояться власти, которую ты можешь получить. В данном случае важнее „казаться, чем быть“. И главное — помнить о главном лозунге успешной революции. И его суть вовсе не в том, что „тот кто не с нами, тот против нас“, а „кто не против нас, тот с нами“», — заключил Конфисахор.

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