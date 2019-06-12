Кредит взять просто, а вот отдать… А вы как относитесь к жизни в долг?

Эксперты Всемирного банка (ВБ) и Роспотребнадзора провели исследование и обнаружили, что около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов.

Богатство и бедность в России, ужасающий разрыв между ними — одна из наших постоянных тем!

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Согласно предварительным итогам опроса чуть более 4 тыс. человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, а 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита.

При этом 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи, сообщает РБК.

В целом, делают выводы эксперты ВБ, 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности.

Напомним также, что на прошлой неделе, в ходе Петербургского международного экономического форума, помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов высказал мнение, что в России пора «потихонечку закручивать» рост потребительского кредитования.

«Здесь нельзя ничего ломать, рубить с плеча, но потихонечку закручивать этот рост, мне кажется, нужно», — заявил Белоусов. Однако он считает, что «угроза рецессии (вызванная бурным ростом потребительского кредитования — ред.) сейчас минимальна».

Ранее на форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила существенный рост темпов потребительского кредитования в РФ тем, что многие россияне сейчас вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни.

Впрочем, первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов уверен, что жизнь в кредит — это нормально. «Многие люди во многих странах живут только на кредиты. <...> Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру. <...> И это абсолютно нормально», — подчеркнул министр на форуме.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ