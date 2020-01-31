КПРФ тоже хочет предлагает менять Конституцию. Но не так, а посерьезней!

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что партия подготовила свои поправки в Конституции, потребовав «срочно» принять закон о Конституционном собрании и поменять весь Основной закон, включая первые две главы. (Напомним, в стране разгораются нешуточные споры по поводу "ремонта Конституции", предложенного Владимиром Путиным - прим. МГ)

«Мы сформулировали свои поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию. И от отношения к ним будет зависеть наше отношение к реформе», — передает его слова «Интерфакс».

Новиков объяснил, что среди поправок от коммунистов есть как социальные, так и политические. В числе последних он отметил необходимость введения выборов Совета Федерации, порядок формирования которого, по мнению представителей Компартии, «не самый демократичный».

Основные же поправки коммунистов оказались связаны с социальной сферой. В КПРФ предложили прописать в Конституции «принадлежность российских недр народу», чтобы «все граждане России имели свою часть дохода от добычи полезных ископаемых, чтобы эта доля была достойной».

Другим требованием Новиков назвал обязательную ежегодную индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий, причем на сумму «не менее, чем на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год».

Кроме того, коммунисты хотят закрепить в Основном законе возраст выхода на пенсию таким, каким он был до проведения пенсионный реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия не могли быть ниже прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум должен правильно рассчитываться, как это делается в целом ряде других стран, и гарантировать тем самым удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также доступ к образованию, культурным ценностям, проезду на общественном транспорте в определенных лимитах и границах», — уверен Новиков.

Он добавил, что в партии полагают, «что если уже мы говорим о конституционной реформе, то она должна быть полноценной и соответственно, она должна касаться всей Конституции, в частности первой и второй частей. А для этого необходимо по Основному закону проведение Конституционного собрания».

Ранее о своем намерении подготовить поправки к Конституции заявили в партии «Яблоко». Её основатель Григорий Явлинский пояснил, что в первую очередь необходимо предложить гражданам выбор между различными вариантами поправок.

Что еще пишут о конституционной реформе, читайте на нашем сайте:

Sobesednik.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ