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КПРФ собирается продолжить борьбу с "пенсионной повышкой"
По инф. rosbalt.ru   
23 Октября 2018 г.
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Руководство Компартии РФ намерено изучить все возможности продолжения борьбы против пенсионной реформы, заявил зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Как рассказал политик корреспонденту «Росбалта», возможны как оспаривание отказа Центризбиркома в проведении референдума, так и другие способы опротестовывания принятого закона.

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«Мы пойдем по всем направлениям. Во-первых, будем обсуждать подачу запроса в Конституционный суд о конституционности закона о повышении пенсионного возраста. Во-вторых, обсудим внесение поправок в закон о референдуме, чтобы он стал работающим законом: он применялся впервые, и оказалось много пробелов в законодательстве. В-третьих, мы дождемся, когда постановление Центризбиркома будет доведено до нас: возможно, что мотивировка отказа нарушает ряд положений федерального законодательства. Тогда, возможно, будем опротестовывать отказ в Верховном суде. Ну, и оперативно рассмотрим возможность повторной процедуры внесения этого вопроса на референдум в Российской Федерации», — перечислил Юрий Афонин.

Напомним, что Центризбирком отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. В постановлении комиссии говорится, что сроки подачи ходатайств о референдуме истекли. Согласно закону «О референдуме», если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в ЦИК не поступит ходатайство, комиссия принимает решение о прекращении процедур по реализации проведения референдума.

Как отметила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, первая инициативная группа была зарегистрирована 13 августа в Вологодской области. Исходя из даты регистрации первой и последней региональной подгруппы из пяти инициативных групп, ходатайство, отвечающее требованиям законодательства, могло быть подано с 10 по 15 октября, но этого не произошло.

По инф. rosbalt.ru

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