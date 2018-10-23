КПРФ собирается продолжить борьбу с "пенсионной повышкой"

Руководство Компартии РФ намерено изучить все возможности продолжения борьбы против пенсионной реформы, заявил зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Как рассказал политик корреспонденту «Росбалта», возможны как оспаривание отказа Центризбиркома в проведении референдума, так и другие способы опротестовывания принятого закона.

«Мы пойдем по всем направлениям. Во-первых, будем обсуждать подачу запроса в Конституционный суд о конституционности закона о повышении пенсионного возраста. Во-вторых, обсудим внесение поправок в закон о референдуме, чтобы он стал работающим законом: он применялся впервые, и оказалось много пробелов в законодательстве. В-третьих, мы дождемся, когда постановление Центризбиркома будет доведено до нас: возможно, что мотивировка отказа нарушает ряд положений федерального законодательства. Тогда, возможно, будем опротестовывать отказ в Верховном суде. Ну, и оперативно рассмотрим возможность повторной процедуры внесения этого вопроса на референдум в Российской Федерации», — перечислил Юрий Афонин.

Напомним, что Центризбирком отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. В постановлении комиссии говорится, что сроки подачи ходатайств о референдуме истекли. Согласно закону «О референдуме», если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в ЦИК не поступит ходатайство, комиссия принимает решение о прекращении процедур по реализации проведения референдума.

Как отметила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, первая инициативная группа была зарегистрирована 13 августа в Вологодской области. Исходя из даты регистрации первой и последней региональной подгруппы из пяти инициативных групп, ходатайство, отвечающее требованиям законодательства, могло быть подано с 10 по 15 октября, но этого не произошло.

По инф. rosbalt.ru

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