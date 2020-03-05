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Коронавирус: чем больше успокаивают — тем больше паники
Виктория Волошина, rosbalt.ru   
05 Марта 2020 г.
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Коронавирус добрался до Москвы. Судя по сообщениям официальных СМИ, первый заразившийся россиянин — в больнице, десятки тех, кто встретился ему по пути, — на карантине. В столичном метро обещают выборочно и дистанционно измерять температуру у пассажиров. Правда, не поясняя, что будут делать с теми, у кого она окажется повышенной.

Коронавирус: чем настойчивее уверения власти, что все под контролем, тем больше слухов, что дела совсем плохи…

Подозреваю, и дальше молчать о том, что инфекция не обошла Россию стороной, наверху сочли невозможным. Слишком много людей задействовано в эпидемиологических мероприятиях, чтобы информация рано или поздно не просочилась.

А ведь еще вчера складывалось впечатление, будто вирус сторонится нашей страны, как зачумленной. Он почему-то первым делом рванул в Европу и Азию, захватив круизные лайнеры, отели и бордели. Был бы COVID-19 с мозгами, в это еще можно было поверить. Но вирусологи говорят, что штамм чихать хотел на политическое устройство государств — быстрее всего он размножается там, где больше пофигистов, бардака и казенной лжи.

Да, российские власти недавно (спустя месяцы после начала эпидемии) закрыли границу с Китаем. Но Узбекистан и Таджикистан, с которыми у нас давно налажен обмен рабочей силой, границы с КНР не перекрывали. И трудно себе представить, что гастарбайтеры сразу по приезде в РФ бегут делать тест на коронавирус.

Да и что мы можем противопоставить общемировой эпидемии со своей донельзя оптимизированной медициной, в которой не то что современных лекарств — даже водопровода и канализации, судя по последней инспекции Счетной палаты, нет в каждой второй больнице.

Задающиеся такими вопросами граждане вряд ли верят официальной статистике о минимальном числе заразившихся. Они скорее подумают, что COVID-19 просто приравняли к ОРВИ с гриппом — и все дела. А сколько там у нас умирают от этих инфекций и их осложнений, никто не считает.

Известно, что забота о сбережении народа в современной России проявляется весьма оригинально. С одной стороны, разработаны дорогостоящие национальные проекты по увеличению продолжительности и качеству жизни, с другой — закрываются больницы и поликлиники, а ряды нищих пополняют новые жертвы «пенсионных реформ».

Но в телевизоре у нас — все отлично. Бодрые долгожители прыгают с парашютами, путешествуют по стране, бесплатно и без очереди проходят диспансеризацию, не устают хвалить партию и правительство за свою счастливую жизнь... Так почему власть вдруг должна включить тревожную кнопку в случае китайской заразы? Если главное успокаивающее лекарство — телеящик — до поры до времени отлично справлялось со всеми болезнями в стране.

Проблема в том, что наши люди, кажется, действительно испугались нынешней эпидемии. Это даже не сума и не тюрьма. От неизвестной инфекции не защитят ни деньги, ни членство в «Единой России», ни дубинки росгвардейцев, ни «прямая линия» президента. Почти треть участников последнего опроса «Левада-центра» рассказали, что боятся заразиться новым вирусом. Еще 16% отказались от покупок в китайских интернет-магазинах. И отсутствие достоверной информации о приключениях коронавируса в России только подогревает их фобию.

Давно замечено, что в периоды общемировых катастроф люди перестают слушать балаболов. Потому и шуточки наших пропагандистов, что вирус достал из пробирки Трамп, «не зашли». Сегодня и патриоты, и оппозиционеры полезли в интернет — возник огромный спрос на комментарии профессиональных врачей, эпидемиологов, вирусологов, а не чиновников и фриков от медицины, заполонивших телеканалы.

Клоуны на ТВ пусть привычно врут про Украину и Сирию, про то, что на митинг памяти Немцова вышли три инвалида, что Конституцию правят ради того, чтобы прибавить старикам пенсии, а детей накормить горячими завтраками. Но их рассказам об одном заразившемся в России не верит никто. Ни внутри страны, ни снаружи.

Может, конечно, зря не верят. И российские санитарные службы действительно сработали как часы, взяв под контроль аэропорты и вокзалы, проинструктировав медиков, введя строгий мониторинг любых подозрительных пациентов. Ведь случаев SARS в 2002 году, когда еще не врали так напропалую, в России удалось избежать.

Все может быть. Но вера или есть, или нет. Если люди давно привыкли, что им «все врут», то не поверят и правде. И чем настойчивее власть будет уверять, что ситуация под контролем, тем больше будет слухов, что дела совсем плохи. Неслучайно сети и чаты полны страшилок о десятках и сотнях заразившихся.

А слухи рождают панику. Народ не сегодня-завтра побежит в магазины за гречкой и солью. Инвесторы (те, кто не брезговал делать здесь деньги, несмотря ни на что) побегут из страны, потому что коронавирус вполне может стать тем самым «черным лебедем», который обрушит российского колосса на нефтяных ногах.

Преждевременная смерть — не та цена, которую люди готовы платить за политическую ложь. Мало того, если инфекция начнет косить направо и налево, раздраженные граждане станут не только все громче спрашивать о том, куда исчезают деньги, выделенные на реформу здравоохранения, но и требовать честных ответов про то, что мы делаем в Сирии, зачем переписываем Конституцию и сколько можно воровать.

Ведь если завтра ты можешь оказаться в больнице с туалетом на улице без нормальных лекарств и надежд, что как-то само собой обойдется, появляется желание узнать, ради чего все это. В ожесточенных боях, пусть и с неизвестной инфекцией, присказка «лишь бы не было войны» теряет убедительность. А интерес к запросам на «геополитическое доминирование» улетучивается по мере роста числа зараженных.

В политическом смысле COVID-19 вполне может стать вирусом исцеления. Прививкой правды. Конечно, это будет слабым утешением для заболевших и еще более слабым для умерших. Но если падение уровня жизни, рост бесправия и невежества в стране не смогли разбудить гражданское сознание, то, может, страх смерти окажется более сильным аргументом. Запросом на честную и ответственную власть. В целом на нормальную жизнь, а не на существование в искаженном от бесконечного вранья зазеркалье.

Коронавирс, выбравшись из рамок одной страны и уверенно прокладывая себе дорогу в другие государства, тревожит весь мир. И наших соотечественников тоже. Не все границы, как оказалось, у нас на замке. Да и сможем ли мы вообще противостоять грозной заразе, когда и бинты-то в больницах, бывает, стираем? И еще важна точная информация о ситуации у нас вирусом, не причесанная, а правдивая и объективная. Ведь к пришествию врага больше подготовлен тот, кто знает его в лицо.

А еще о коронавирусе можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

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