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Конституционный судья считает, что Россия не ответственна за грехи советского тоталитаризма
Шпак Клим, sobesednik.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Россия должна считаться не наследницей «тоталитарного зла» СССР, а государством, построенным «против тоталитарного режима и вместо него».

Конституционный судья считает, что Россия не ответственна за грехи советского тоталитаризма

Так он отметил в своем «Особом мнении» по делу Алисы Мейсснер, Евгении Шашевой и Елизаветы Михайловой, по иску которых КС в начале декабря отменил ограничение для постановки на жилищный учет в Москве и иных регионах жертв репрессий, согласно которому дети высланных в ГУЛАГ граждан не могли вернуться на свою историческую родину.

Отмечается, что точная дата написания «Особого мнения» неизвестна, юридические порталы обратили на них внимание в конце января.

Судья Арановский заявляет в этом документе: «Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии». Как он полагает, несмотря на «бесспорную», «безмерную и непростительную» вину Советского Союза во «многолетних злодеяниях», ответственность за них на Россию переложить нельзя.

Он также считает, что и самой стране нет никаких юридических причин «навлекать на свою государственную личность» эту вину.

Арановский уверен, что власть СССР представляла собой «незаконное партийно-государственное властеобразование», в том числе из-за свержения Учредительного собрания. Судья отмечает, что Советский Союз не раскаивался в своих репрессиях, не приносил извинения жертвам и не компенсировал им ущерб, поэтому не ему «быть правопредшественником правовой демократии». При этом РФ, по его мнению, может исправлять ошибки СССР, исходя не из правовых обязательств, а из общечеловеческих соображений: «просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

«Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований», — уверен представитель КС. Однако Арановский подчеркивает, что эти рассуждения не касаются вопросов территориальной преемственности и международных обязательств.

В документе судья также приводит в пример политику Берлина, официально осудившего деятельность гитлеровской Германии, а также Чехию, в которой действует «Акт о незаконности коммунистического режима».

Ранее Константин Арановский в своем «Особом мнении» по другому делу жестко расскритиковал систему высшего образования в России.

По инф. sobesednik.ru

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