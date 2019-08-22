Кем вы будете, Владимир Владимирович, в 2025-м?

Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, чем он будет заниматься после 2024 года. Так он ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, в какой позиции президент себя видит в 2025 году. (Будущее власти в России после 2024 года в принципе является болезненной и нервной темой в России, поэтому неудивительно, что говорить о какой-то конкретике тут ещё рано... прим. МГ.)
Напомним, что Путин в одном из интервью заявил, что думает о выборе преемника с 2000 года. Глава государства вместе с тем подчеркнул, что преемника определят в результате голосования на выборах президента.
В свою очередь, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, каким должен быть преемник Путина. По его словам, это человек поколения 40-50-летних, современный и динамичный, ответственный, имеющий опыт государственного управления. В интервью «Российской газете» Федоров подчеркнул, что преемник должен обладать сильным характером и быть патриотом, а также уметь отстаивать национальные интересы, чтобы уберечь страну от «новой большой войны».
По его мнению, Путин ищет себе преемника, но имя этого человека станет известно нескоро.
Между тем, согласно данным опроса «Левада-центра», 38% россиян не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после окончания нынешнего срока. За год число тех, кто разделяет это мнение, возросло на 11 процентных пунктов. Самые высокие показатели были зафиксированы в октябре 2012 года и октябре 2013-го — 40 и 45% соответственно.
Источники Bloomberg, однако, полагают, что если в России проведут парламентскую реформу, то президент Владимир Путин может сохранить власть и после 2024 года. По информации издания, для сохранения власти может понадобиться сохранение контроля «Единой России» над парламентом. Отмечается, что контроль над Госдумой якобы позволит Путину стать премьер-министром с расширенными полномочиями, тогда как функции президента при этом будут ограничены.
Добавим, что срок нынешних полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно действующей Конституции, больше он не сможет баллотироваться в президенты.
Владимир Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим «перерывом» на 2008—2012 годы. Тогда он занимал должность председателя правительства. Высший государственный пост тогда занимал нынешний глава кабмина Дмитрий Медведев.
Будущее должно быть определенным, и если не даже оно не расписано детально, то общие очертания у него быть должны. А что мы получаем в противном случае? Один сплошной вред. Среди политиков растет напряженная атмосфера, бизнесмены не могут строить долгосрочные планы (а как? если непонятно, что будет дальше?), никто не понимает, что нужно делать и в каком направлении двигаться - отсюда и застой в экономике, растущая бедность (каждому пятому в России не хватает денег до зарплаты), преследования активистов и расцвет коррупции (последние случаи задержания просто поражают!)... В общем, пока один пессимизм сплошной. И опять это зависит от одного-единственного человека. А так - нельзя, даже если человек замечательный!
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