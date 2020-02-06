Из Кремля рассказали, зачем индексацию пенсий в Конституции прописывать

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию призваны обеспечить поступательное движение страны и государственно-политической системы «с учетом уровня ее развитости». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Убеждают ли вас эти обтекаемые слова? Решать вам, но напомним, что вокруг поправок в Конституцию идет немалый шум...

«Цель одна — по-прежнему идти по пути социально ориентированного государства», — указал Песков. В пример он привел внесение в Конституцию нормы об индексации пенсий. Он признал, что эта норма станет существенной нагрузкой, однако, по его словам, государство к такой нагрузке готово.

Он пояснил: сейчас прописанная в законе норма об индексации в отдельные годы может не применяться. Внесение индексации пенсий в Основной закон «не позволит делать такие правовые байпассы (bypass, англ. — „обход, пропуск“), чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить», заключил Песков.

— Так-так, скажет наш пожилой читатель, - это уже ближе к делу! Надо поддержать, чтобы правительство не увиливало от индексаций!

— Ага, - скажет другой наш пожилой читатель, из тех, кто поскептичней, - во-первых, кто мешает президенту просто приказывать своему послушному правительству не увиливать от обязанности поступать справедливо? Во-вторых, а кто помешает правительству попросту мухлевать с индексацией, делая ее минимальной? Ведь инфляция в стране считается известно как - правительственным же Росстатом! Ну и насчитают годовую инфляцию в 0,01% - и проиндексируют на эту чисто символическую цифру... То есть - на самом деле, никакой гарантии такая запись в Конституции не дает. А в-третьих, а что там у нас с индексацией пенсий работающим пенсионерам? Их-то - будем вносить в Конституцию? Или оставим людьми второго сорта?..

Напомним, президент РФ Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в послании Федеральному собранию. Так, он заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ. Позднее он указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума. Для разработки поправок в Конституцию создана специальная рабочая группа, законопроект о поправках, внесенный Путиным, уже прошел первое чтение в Госдуме. Поправки (и процесс их принятия!) был встречены обществом и экспертами вовсе не со стопроцентным одобрением:

По инф. rosbalt.ru

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