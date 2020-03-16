Испанский король отказался от наследства отца, заподозренного в коррупции

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Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I из-за публикаций о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии, говорится в заявлении испанского королевского двора.
Отмечается, что монарх «отказывается от наследства Хуана Карлоса, а также любых активов, инвестиций или финансовых структур, происхождение которых могут быть незаконными». Кроме того, по решению Филиппа VI экс-глава государства больше не будет получать средства из бюджета королевского двора.
Газета El Pais писала, что это решение было принято после начала расследования, связанного с переводом $100 млн из Саудовской Аравии на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда Lucum Foundation.
По данным газеты Okdiario, Хуан Карлос I получил комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался испанским компаниям.
В прессе также утверждалось, что Филипп VI является бенефициаром фондов, созданных его отцом для управления этими деньгами.
В заявлении королевского дома отмечается, что Филипп VI не знал о том, что он является бенефициаром фонда Lucum Foundation до 5 марта 2019 года, когда он получил соответствующее письмо от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В апреле 2019 года король нотариально заявил, что отказывается быть бенефициаром, если информация соответствует действительности.
Филипп VI, принадлежащий к династии испанских Бурбонов, вступил на престол 19 июня 2014 года после отречения от монаршей власти своего отца Хуана Карлоса I. Он правил 39 лет, придя к власти после смерти испанского диктатора Франсиско Франко в 1975 году. Бывший король, которому тогда было 76 лет, заявил, что пришло время для более молодого монарха.
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А жизнь современных монархов полна страстей под стать романам Дюма (см. по другой ссылке)
А уж что до наследственных дел, то там интриг хватает не только в среде богачей и титулованных особ...
Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I из-за публикаций о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии, говорится в заявлении испанского королевского двора.
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