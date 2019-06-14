Искусство современное, как тебя понять? Секрет от искусствоведа

В последнее время появляется все больше музеев современного искусства. Однако чаще всего их посетители, глядя на экспонаты, не понимают, в чем же здесь заключается «искусство». Например, почему картина «Девятый вал» Айвазовского — это одна из величайших картин в истории, понятно без дополнительных разъяснений. А в чем «суть» красной линии на белом фоне, неясно, пожалуй, для почти всех, кроме самого автора. Для того, чтобы это понять, нужно обратиться к истокам возникновения искусства живописи как такого. Об этом рассказал искусствовед Дмитрий Северюхин.

«Сегодня люди, которые интересуются искусством, испытывают порой разочарование, потому что засилье авангардных форм, не очень читаемых и не очень понятных, вызывает у людей раздражение. Человек пришел на выставку получить положительные эмоции, а он ничего не может понять: что происходит, что изображено, как на это смотреть», — рассказал Северюхин.

По мнению эксперта, чтобы преодолеть разочарование, которое распространено в нашем обществе, нужно вернуться к корням искусства и понять откуда оно взялось.

«Искусство зародилось в эпоху палеолита, именно в это время появляются наскальные рисунки. С эти времен в искусстве соединялись две тенденции. Первая- это природоподражение. Это слово придумал Аристотель, считавший, что идеалом художественного выражения является следование за природой. Вторая же тенденция — символ», — поведал искусствовед.

Природоподражательная тенденция, по словам Северюхина, совершенствовалась по мере развития знаний об анатомии, свете, красках и т. д. А вот символическое начало «торжествует» в искусстве сакральном, символическом. Например, в религии. Именно произведения искусства, которые изображают различные символы, порой и не понятны людям. Однако это происходит скорее от того, что человек не знает, что означает тот или иной символ, так как он не распространен в обществе.

«Символ — это когда в данном обществе, в данную эпоху, в данное время мы о „чем-то договорились“. Например, нацистская свастика, красная звезда или серп и молот. Видя эти изображения, человек сразу понимает о чем речь», — заключил Северюхин.

Ну, наконец-то, включили нам "соображалку". Теперь будем смотреть по-другому. А то ведь и не понимают люди, в чем ценность работ, которые, по их мнению, они бы и сами могли нарисовать «вслепую пальцем левой ноги». Разобрались немного, хорошо.

А кому детально хочется вникнуть в тему, вот, пожалуйста, есть и видео.

По инф. rosbalt.ru

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