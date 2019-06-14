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Искусство современное, как тебя понять? Секрет от искусствоведа
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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В последнее время появляется все больше музеев современного искусства. Однако чаще всего их посетители, глядя на экспонаты, не понимают, в чем же здесь заключается «искусство». Например, почему картина «Девятый вал» Айвазовского — это одна из величайших картин в истории, понятно без дополнительных разъяснений. А в чем «суть» красной линии на белом фоне, неясно, пожалуй, для почти всех, кроме самого автора. Для того, чтобы это понять, нужно обратиться к истокам возникновения искусства живописи как такого. Об этом рассказал  искусствовед Дмитрий Северюхин.

Искусство современное, как тебя понять? Секрет от искусствоведа

«Сегодня люди, которые интересуются искусством, испытывают порой разочарование, потому что засилье авангардных форм, не очень читаемых и не очень понятных, вызывает у людей раздражение. Человек пришел на выставку получить положительные эмоции, а он ничего не может понять: что происходит, что изображено, как на это смотреть», — рассказал Северюхин.

По мнению эксперта, чтобы преодолеть разочарование, которое распространено в нашем обществе, нужно вернуться к корням искусства и понять откуда оно взялось.

«Искусство зародилось в эпоху палеолита, именно в это время появляются наскальные рисунки. С эти времен в искусстве соединялись две тенденции. Первая- это природоподражение. Это слово придумал Аристотель, считавший, что идеалом художественного выражения является следование за природой. Вторая же тенденция — символ», — поведал искусствовед.

Природоподражательная тенденция, по словам Северюхина, совершенствовалась по мере развития знаний об анатомии, свете, красках и т. д. А вот символическое начало «торжествует» в искусстве сакральном, символическом. Например, в религии. Именно произведения искусства, которые изображают различные символы, порой и не понятны людям. Однако это происходит скорее от того, что человек не знает, что означает тот или иной символ, так как он не распространен в обществе.

«Символ — это когда в данном обществе, в данную эпоху, в данное время мы о „чем-то договорились“. Например, нацистская свастика, красная звезда или серп и молот. Видя эти изображения, человек сразу понимает о чем речь», — заключил Северюхин.

  • Ну, наконец-то, включили нам "соображалку". Теперь будем смотреть по-другому. А то ведь и не понимают люди, в чем ценность работ, которые, по их мнению, они бы и сами могли нарисовать «вслепую пальцем левой ноги». Разобрались немного, хорошо.

А кому детально хочется вникнуть в тему, вот, пожалуйста, есть и видео.

По инф. rosbalt.ru

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