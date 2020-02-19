Индексации пенсий работающим: снизойдет ли власть до уступки?

Самое мучительное для властей — то, что деньги могут попасть прямо в руки рядовым людям.

Осуществляются мечты. В Госдуме в понедельник вечером был официально зарегистрирован законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Его внес член Совета Федерации, орловский коммунист Василий Иконников.

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Единственное, что интересует массы в путинских поправках, — это обещания всяческих индексаций. Но конституционные новации сформулированы расплывчато и бессвязно. Понадобятся федеральные законы, их расшифровывающие. И вот, оказывается, первый уже готов. Осталось несколько раз нажать на кнопки и передать на подпись вождю.

Так оно и было бы, если бы к проекту не прилагался отрицательный отзыв, подписанный вице-премьером нового правительства. Сюрприз? Не думаю. Но сначала о содержании проекта.

Титульный автор — даром, что функционер КПРФ — рассуждает здраво. Страховые пенсии работающим пенсионерам, пишет он в пояснительной записке, были заморожены, когда денег в казне не хватало, а сейчас их избыток. Да и сама идея экономии путем выборочной заморозки оказалась ошибочной — из-за нее число официально работающих пенсионеров, если верить мониторингу Минтруда, уменьшилось с 15,3 млн до 9,7 млн. Несколько миллионов пенсионеров ушли в тень и получают заработки по-черному, не платя НДФЛ и взносы в Пенсионный фонд. Из-за чего суммарные потери казны, по мнению Иконникова, достигают 800 млрд руб. в год.

Восстановление индексации пенсий, по его расчетам, обойдется в 2020-м в 369 млрд руб. (меньше двух процентов плановых бюджетных трат — округленно, это тысячи по три в месяц каждому из десяти миллионов получателей). Финансировать начинание предложено «за счет использования части профицита». А фактически денег понадобится даже меньше, т. к. есть надежда на частичное возвращение работающих пенсионеров из тени в свет, что принесет казне добавочные доходы.

И конечно же, Иконников напоминает о «внесении президентом Российской Федерации поправок в Конституцию, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий».

Человек несведущий скажет, что все это в совокупности абсолютно неотразимо для свеженазначенных правительственных чиновников. Их краткий неприязненный отзыв его удивит.

Ответ правительства состоит всего из двух пунктов. Мысль об убытках от ухода пенсионеров в тень оставлена без комментариев, а напоминание об индексационных путинских поправках дерзко обойдено молчанием.

Зато сказано, что, во-первых, индексация пенсий «является компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров». Во-вторых, «законопроект должен определять источники соответствующих расходных обязательств», а он якобы не определяет.

Возражения курьезные. Если ссылки на профицит почему-то не довод, то ведь в бюджете и без того есть откуда извлечь деньги. Ну, хоть урезать траты на нацпроекты. Никто, кроме нескольких магнатов, слезинки не прольет.

Впрочем, аргумент № 1 еще круче. Если зарплата работающих пенсионеров вознаграждает их за инфляционное усыхание пенсий, то почему бы не лишить индексации также и пенсионеров неработающих, но получающих арендную плату за сдачу жилья? Работающих военных пенсионеров? Нельзя, потому что нельзя? Нелогично. Работающих обладательниц материнского сертификата? Разве зарплата не компенсирует им инфляционное обесценивание маткапитала?

Не думаю, что чиновники готовы к тому, чтобы их отговорки обсуждали всерьез.

Реальные причины правительственной обструкции, конечно, другие.

Во-первых, это защита собственного бюрократического достоинства. Признать, что замораживание пенсий работающим пенсионерам было глупой и невыгодной для казны операцией, — значит, унизить свою гордость. Начальство ошибок не признает.

Во-вторых, поскольку поправочное шоу идет по восходящей, и запросто толкуют уже об индексации абсолютно всего, включая и зарплаты, которые без гиперинфляции проиндексировать будет невозможно, то упреждающий бойкот любых конкретных индексационных предложений начинает выглядеть почти разумным.

А в-третьих, индексация пенсий работающим пенсионерам уязвима хотя бы потому, что слишком проста в исполнении и обещает выгоду именно тем, кому официально адресована, т. е. людям небогатым. Следовательно, не имеет лоббистов в бюрократических и коммерческих кругах.

«Социальные» благодеяния наших властей осуществляются по другим схемам. Они должны быть замысловатыми и запутанными, чтобы отсечь самых нуждающихся и обеспечить прилипание большей части спущенных сверху денег к рукам посредников, малонуждающихся и внешних выгодополучателей.

Взять, например, маткапитал. Его можно потратить только целевым порядком: на покупку жилья, т. е. вручить сертифицированным застройщикам; на накопительную пенсию матери, т. е. перечислить окологосударственным фондам; на обучение детей, т. е. передать казенным продавцам образовательных услуг. Маткапитал надежно защищен от «неоправданной растраты родителями» — его обналичивание запрещено.

А пенсионные выплаты именно что обналичиваются, и безответственные пенсионеры тратят их на что хотят, вплоть до антипатриотической покупки импортных товаров. Сама мысль о финансовом поощрении своевольного поведения подданных мучительна для начальствующих лиц.

В совокупности это очень мешает реставрировать индексацию, при всей ее эффектности накануне плебисцита.

Но спустить пошедшую лавину на тормозах получится вряд ли. Сомневаюсь, что вождь планировал именно это, однако поправочная суета отозвалась в массах растущим предвкушением денежных раздач. Каких именно? Многих. И возврат ко всеобщей индексации пенсий по причине своей простоты и очевидности стоит в этом народном списке на первом месте.

Трудно уступить подданным, но еще труднее будет объяснять им, что разглагольствования об индексации были шуткой. Я бы сказал — совсем невозможно будет объяснять.

По инф. rosbalt.ru

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