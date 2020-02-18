Гражданские жены: скандал с их оценкой представителем Церкви переходит все границы!

Церковные иерархи унижают и оскорбляют людей, но им все сходит с рук. Пора бы уже прекратить эту порочную практику. Напомним, Протоиерей Дмитрий Смирнов — глава патриаршей комиссии по делам семьи — опять отличился. На встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Это откровенное хамство и оскорбление.

Смирнов и раньше позволял себе весьма радикальные высказывания. Заявлял, например, что мужчины умнее женщин, называл неверующих бесноватыми и говорил, что спорить с атеистами — это «метать бисер перед свиньями». В общем, в выражениях не стеснялся.

Напомним некоторые из точек зрения протоиерея:

Однако нынешний его перл, по-моему, переходит все границы.

Прежде всего хочется объяснить протоиерею, что в современной России гражданский брак — это союз, официально зарегистрированный государственными органами, но не освященный церковью. Поэтому, по сути, представитель РПЦ оскорбил миллионы россиянок, состоящих в законном браке. А если протоиерей употребил данный термин в дореволюционном смысле, то есть как свободное (незарегистрированное) сожительство, то он отстал от времени на 100 с лишним лет.

Заодно стоит напомнить, что проституция — это, по определению, оказание сексуальных услуг за деньги. А если платы за такие услуги нет, то это уже совсем другое явление. Семья, например, пусть даже официально не зарегистрированная. Или пробные семейные отношения — когда люди проверяют, могут ли они жить вместе. Кстати, по данным социологов, такая практика, широко распространенная сейчас и на Западе, и в России, предотвращает скоропалительные браки, которые быстро распадаются.

Попутно возникает вопрос: а как протоиерей называет мужчину, состоящего в гражданском браке? Уже придумал звучное наименование?

Показательна реакция Русской православной церкви на выходку Смирнова. РПЦ не стала осуждать оскорбительное высказывание главы патриаршей комиссии в адрес женщин — и уж тем более освобождать его от должности.

По словам заместителя главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, протоиерей Смирнов лишь «в свойственной ему образной манере» хотел сказать о психологической травме, которую наносят мужчины женщинам при сожительстве, отказываясь от каких-либо обязательств. Кипшидзе не сомневается, что Смирнов целиком «на стороне этих женщин» и «таким, может быть, излишне острым сравнением пытается их защитить, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин».

То есть протоиерей так сильно переживает за женщин, что не удержался от некоторой резкости в их адрес. Ну назвал их, извините, «проститутками» — но это же исключительно от избытка христианской любви и благочестия.

А что сами женщины? Какова реакция их официальных представителей?

Она тоже очень своеобразная.

Вот, например, сенатор и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова сначала назвала заявление протоиерея Смирнова «глупым оскорблением, неожиданным для церкви», однако тут же объяснила, что ничего особенного здесь нет, что в действительности в Русской православной церкви «защищают таким образом традиционную семью», «пытаются сказать, что семья — это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности».

Так вот что имел в виду протоиерей Смирнов!

Думается, многие не поймут. Стоит полагать, что хамство надо называть хамством, а оскорбление — оскорблением.

Вообще, хватит все это терпеть. Пора перестать делать вид, что ничего особенного не происходит. Есть границы, которые не может переступать никто. За оскорбление следует отвечать по закону.

Неужели и сейчас ни одна из женских организаций России не призовет протоиерея Смирнова к ответу, не подаст на него в самый гуманный российский суд? Кстати, можно и по 282 статье — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Не зря же ее с таким упорством в свое время продавливали.

Один или несколько весомых штрафов за унижающие людей высказывания, вероятно, заставят церковных иерархов задуматься над своими словами и поведением.

Если, конечно, еще сохранились в РПЦ люди, способные думать, а главное — действительно понимающие, что такое любовь, уважение и ответственность.

Почему так Дмитрий Смирнов ополчился на женщин, состоящих в гражданском браке, непонятно. А если он принялся их защищать, то, наверное, стоит делать это более корректно, не опускаясь до откровенных оскорблений. Многие предпочитают не скреплять отношения штампом в паспорте, но настоящая любовь меньше от этого не становится. А ее подобие уж точно не упрочишь никакими печатями. Смотря на происходящее в церкви (не везде, слава Богу), вообще иногда хочется обходить ее стороной. Напомним:

Но верить во что-то высшее, разумное, вечное, бывает, хочется. Может, обращаться сразу тогда напрямую?..

А еще о позиции РПЦ в некоторых вопросах можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

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