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Голосование на фоне эпидемии: Путин гнет свою линию
Кристиан Эш, inopressa.ru   
23 Марта 2020 г.
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Взгляд со стороны на происходящее в России (можно отмахнуться, как от вражеской пропаганды!): "В России тоже растет число жертв коронавируса. Президент Путин преуменьшает его опасность. Он не хочет ставить под угрозу свой ловкий конституционный ход. В борьбе между автократом и вирусом, вероятно, придется уступить вирусу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Коронавирус жесткий, Путин - жестче

На 22 апреля Владимир Путин назначил всенародное голосование по конституции. "Сегодня многие россияне задаются вопросом, действительно ли необходимо в разгар инфекционной волны заставлять граждан идти на голосование. Этот вопрос возник и во время выступления Путина в Крыму. Президент попытался успокоить присутствующих: во Франции, по его словам, сейчас тоже проходят муниципальные выборы, там ситуация напряженная, "по сравнению с Францией у нас ничего нет". Да и кабинки для голосования можно немного отодвинуть друг от друга. При необходимости есть возможность перенести срок голосования, сказал Путин".

"Указ Путина о проведении голосования был подписан как раз на неделе, когда Россия закрыла свои границы. До апреля незамедлительно должны прекратиться занятия в школах, крупные мероприятия отменены, в супермаркетах начинаются панические закупки. Не возникает впечатления, что "у нас ничего нет", - отмечает автор статьи Кристиан Эш.

"Решение [о проведении голосования] показывает, чем Россия отличается во время кризиса от других государств: пандемия коронавируса совпадает с тихим государственным переворотом, который Путин непременно хочет довести до конца. (...) Фактически речь идет об узаконивании нарушения конституции, которое уже совершил Путин: хотя он занимает пост президента с 2012 года и фактически находится у власти с 2000 года, он хочет получить право участвовать в выборах также в 2024 и 2036 годах. Это своего рода особое разрешение - исключительно для него".

"Это явное нарушение конституции, предусматривающей только два президентских срока, - указывает издание. - Сначала распространение вируса помогло Путину в этом нарушении: россияне сейчас не настроены на митинги, а у государства больше, чем обычно, причин их запретить. Демократии нужна гласность, вирус ее ограничивает".

"Юридически конституционная реформа в сущности уже проведена. Но Путин желает, чтобы его сомнительный шаг получил лучшую легитимацию, нежели от институтов, которые известны своей безвольностью и плохой репутацией. Ему нужна легитимация со стороны самих россиян, то есть всенародное голосование. И здесь политика и пандемия внезапно вступают в противоречие".

"С одной стороны, вирус начинает разрушать доверие к властям. Тезис телевизионной пропаганды о том, что Россия, благодаря образцовым действиям, взяла инфекцию под контроль, а вирус бушует только за границей, с этой недели более не убедителен".

"Но больше всего избирателей смущает то, что Путин спокойно объявляет о проведении массового мероприятия, в то время как отменяются другие мероприятия. Всенародное голосование заставит перемещаться миллионы людей. (...) Соответственно высокой будет и опасность заражения пожилых граждан. Путин принесет в жертву большое количество пенсионеров, которые заразятся и тяжело заболеют, раскритиковал оппозиционер Алексей Навальный".

"Таким образом, вместо конституции политической темой теперь становится пандемия Covid-19. Может быть, Кремль намеренно преуменьшает опасность только для того, чтобы провести свой трюк с изменением конституции? Своим решением Путин скомпрометировал себя, и теперь оппозиция обвинит напрямую его в растущем количестве зараженных", - заключает Der Spiegel.

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Перевод Inopressa.ru

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