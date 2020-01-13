ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Глава Минпросвещения рассказала о планах изменить оплату учителям
Елена Ботороева, pnp.ru   
13 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Правительстве готовят поправки в Трудовой кодекс, позволяющие ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда учителей. Об этом глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала «Российской газете».

Глава Минпросвещения рассказала о планах изменить оплату учителям

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки», — сказала министр.

По ее словам, проблема состоит в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Готовящиеся поправки позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне, пояснила Васильева.

«Надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями», — сказала она.

Глава ведомства также рассказала о работе над поправками, которые законодательно закрепят правило «четыре документа для учителя». Это программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. Любые другие бумаги, например, о субботниках, прививках, не должны быть заботой учителя, подчеркнула министр.

Ранее Васильева рассказала, что в школьных аттестатах появятся новые отметки. По ИЗО, музыке и физкультуре будут ставить зачеты, а не оценки.

...Уж кто-то,  а мы, бабушки и дедушки — пристально следим за шараханьями в системе образования России. Далеко не всегда оттуда приходят хорошие новости:

По инф. pnp.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 