Глава Минпросвещения рассказала о планах изменить оплату учителям

В Правительстве готовят поправки в Трудовой кодекс, позволяющие ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда учителей. Об этом глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала «Российской газете».

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки», — сказала министр.

По ее словам, проблема состоит в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Готовящиеся поправки позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне, пояснила Васильева.

«Надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями», — сказала она.

Глава ведомства также рассказала о работе над поправками, которые законодательно закрепят правило «четыре документа для учителя». Это программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. Любые другие бумаги, например, о субботниках, прививках, не должны быть заботой учителя, подчеркнула министр.

Ранее Васильева рассказала, что в школьных аттестатах появятся новые отметки. По ИЗО, музыке и физкультуре будут ставить зачеты, а не оценки.

...Уж кто-то, а мы, бабушки и дедушки — пристально следим за шараханьями в системе образования России. Далеко не всегда оттуда приходят хорошие новости:

По инф. pnp.ru

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