Глава Конституционного суда все верно поведал о проблемах общества. Ну, а что дальше-то?

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин считает, что «главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан». Об этом он заявил в интервью «Российской газете».
«Судя по характеру многочисленных жалоб в Конституционный Суд, в настоящее время главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан, — рассказал собеседник издания. — Социологические исследования подтверждают, что ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у населения на первый план и что несправедливости в разных сферах жизни воспринимаются людьми крайне болезненно».
По словам Зорькина, социальное напряжение, «порождаемое чувством несправедливости», усугубляется естественной усталостью населения от трех десятилетий реформ, а также «экономическим, и прежде всего санкционным, давлением на Россию со стороны США и Западной Европы».
Он добавил, что наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ, «свидетельством которого в первую очередь является чрезмерное социальное расслоение». Глава КС привел данные статистики, согласно которым децильный коэффициент (отношение доходов 10% наиболее богатых к доходам 10% наиболее бедных) в России один из самых высоких в мире и приближается к 17 единицам.
«По неофициальным авторитетным оценкам, масштабы социального расслоения в стране еще выше. За чертой бедности находятся свыше 20 млн россиян. В этой связи нельзя не отметить, что год назад мы отмечали столетие революционных событий 1917 г., которые, как сейчас ясно, были порождены прежде всего глубоким социально-экономическим расколом внутри российского общества, — подчеркнул Зорькин. — Особенную тревогу вызывает то, что в России очень высока доля так называемых „работающих бедных“, а также то обстоятельство, что самая массовая группа бедных — это семьи с детьми. Да и в целом социологи и юристы признают, что по таким принятым в международной практике показателям уровня жизни, как прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и индекс развития человеческого потенциала, налицо разрыв между правовыми предписаниями, характеризующими те или иные аспекты социальной справедливости, и фактическими показателями».
Также, по его словам, сейчас проблема социальной поляризации приобретает еще большую остроту в свете грядущих социальных последствий масштабной автоматизации, роботизации и компьютеризации производства.
«Нельзя недооценивать то обстоятельство, что миллионы людей могут потерять работу, а с ней — не только материальное благополучие, но и социально-правовой статус и возможности реального доступа к системе страхования социальных рисков и системе политического участия. Последние законодательные решения по пенсионной реформе объективно затрагивают очень широкий спектр социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны и, как показывают данные социологии, остро воспринимаются как несправедливые», — добавил глава КС.
«Все это говорит о том, что мы еще далеки от реализации положений статьи 7 Конституции РФ, которая гласит: „Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека“. В этой связи должен с сожалением заметить, что закрепленные здесь (ключевые для конституционного правопонимания!) понятия „достойная жизнь“ и „свободное развитие человека“ еще не получили в нашей стране не только надлежащего практического воплощения, но и адекватного их значимости теоретического осмысления», — посетовал Зорькин.
По его словам, еще одной «сферой несправедливости» оказывается проблема коррупции.
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