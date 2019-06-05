Героизация вождя националистов ссорит Украину с Польшей и Израилем

Открытие в Ивано-Франковске нового памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армией (УПА, запрещенной в России) Роману Шухевичу вызвало острое недовольство у послов Польши и Израиля, передает «Интерфакс-Украина».

Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест мэру Ивано-Франковска и обнародовали на странице польского посольства в Facebook обращение, в котором говорится, что «выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле».

В заявлении напоминается «детям Ивано-Франковска» о том, что «Роман Шухевич был персонально ответственен за то, что унес жизни десятков тысяч равных себе — пулями, огнем, изнасилованием, пытками и другими зверскими методами — только потому, что они молились богу на польском или иврите».

Дипломаты отметили, что у подрастающего поколения необходимо поощрять желание изучать историю «польско-украинско-еврейского наследия».

На Украине в 2007 году была выпущена почтовая марка в честь столетия Романа Шухевича. Памятники ему установлены в нескольких украинских городах.

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