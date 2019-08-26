Есть идея: считать нападение опасной собаки уголовным преступлением

Общественная организация «Коллективная защита» обратилась к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с предложением дополнить Уголовный кодекс РФ наказанием владельцев собак опасных пород за нападение этих животных на людей. Вообще-то, в предложении есть явный смысл: в наше жестокое время злая собака вполне может стать опасным оружием в руках хозяина... И вообще, "мы в ответе за тех, кого приручили".

Глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев в письме Володину отметил, что в российском законодательстве не предусмотрено наказание за нарушение закона 2018 года «О жестоком обращении с животными», обязывающего владельцев собак потенциально опасных пород выгуливать их только в наморднике и на поводке. Нет, как подчеркнул Аманлиев, и наказания за последствия нападений таких животных на окружающих.

В «Коллективной защите» призвали внести в Уголовный кодекс статью 125.1 — «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

Если собака потенциально опасной породы, которую владелец выгуливал без поводка и намордника на неогороженной территории, напала на человека и причинила его здоровью легкий вред, «Коллективная защита» предлагает штрафовать ее хозяина на сумму до 200 тысяч рублей и ограничивать его свободу на срок до полугода.

При нанесении вреда средней тяжести сумму штрафа предлагается повысить до 400 тысяч рублей, а срок ограничения свободы — увеличить до года и сочетать с обязательными работами продолжительностью до 250 часов.

Когда здоровью пострадавшего от укусов собаки причинен тяжкий вред, хозяину, по проекту «Коллективной защиты», должно грозить лишение свободы на срок до трех лет.

За смерть человека при нападении собаки потенциально опасной породы, которую выгуливали с нарушениями, общественники предлагают отправлять в колонию на срок до пяти лет, а при гибели двух и более людей — до семи лет.

«Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться еще осторожнее, чем с обычным ружьем или пистолетом», — обратился Аманлиев к спикеру Госдумы.

Ранее «Коллективная защита» выступала с инициативой по введению административной ответственности за нарушение правил выгула собак потенциально опасных пород.

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