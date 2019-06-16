Эксперты ООН: пожилых людей на планете скоро станет 2 млрд

Население планеты стремительно стареет. К 2050 году численность людей в возрасте 60 лет и старше возрастет с 900 млн до 2 млрд, прогнозируют эксперты ООН.

По данным ученых, речь идет о глобальной социальной проблеме, которая заслуживает внимания международного сообщества. Учитывая, что примерно каждый шестой пожилой человек в мире подвергается плохому обращению, часто приводит к серьезным физическим травмам и психологическим последствиям.

Для России и некоторых бывших республик СССР эта проблема усугубляется тем, что государства не готовы обеспечивать людям достойную старость, слишком слаба экономика. Плюс — демографические проблемы: трудоспособное население сокращается, бюджет Пенсионного фонда наполняется слабо. Такой ситуацией власти оправдывают такую непопулярную меру, как повышение пенсионного возраста.

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Да, люди стали жить дольше — сказывается прогресс в медицине, и это здорово. И многие из нас, пожилых людей, сохраняют бодрость и активность до очень преклонных лет, но это касается не всех. Готовы ли общества и государства взять на себя заботу о стариках, которых становится все больше? Очевидно, ответ мы узнаем уже в ближайшие годы — и от него будет зависеть привлекательность жизни в тех или иных странах. Эмигрировать из слабых стран в сильные старики, наверное, массово не станут (все-таки мы, люди в возрасте, тяжелы на подъем). А вот люди средних лет и молодежь, выбирая свою жизненную стратегию, явно будут учитывать этот важнейший фактор!