Экономический "вопрос ребром": России нужна "стабильность" или рост доходов населения?

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что нет смысла сохранять стабильность, если доходы населения не растут.

«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения. Поэтому обеспечить [рост доходов населения] без новых предприятий, без новых производств это невозможно. Задача правительства как раз заключается в том, чтобы подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса», — заявил Силуанов.

По его словам, особое внимание нужно обратить на нацпроекты, выполнение которых даст увеличение темпов экономического роста, которые в начале года оказались ожидаемо невысоки.

«Они точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес... Уверен, что это даст увеличение темпов экономического роста», — подчеркнул вице-премьер.

Силуанов отметил рост налога на прибыль растет больше, чем на 30%, и добавил, что «соответственно, и прибыли росли в прошлом году и сейчас увеличиваются». Но прибыли не направлены на инвестиции, потому что предприниматели ждут стабильных условий, которые могут быть созданы новым законопроектом о защите и поощрении капиталовложений, добавил он.

Собственно, и не поспоришь! На самом деле Антон Германович — очень неглупый специалист-финансист, он просто (очень аккуратно упаковав мысль, с оглядкой на "начальство") говорит то, что понимают многие: нынешний экономический курс в стране — ведет в тупик. Государственно-монополистический капитализм — ориентирован именно на стабильность ("зарплатки бюджетникам платятся, нефтяная рента капает, олигархи свою долю в бюджетных расходах имеют, никто особо не ноет - да и ладно!"). Но развивать экономику — это значит рисковать, находиться в постоянном поиске новых рынков и прорывных идей. Во всем мире этим занимаются не государства, а предприниматели, частный бизнес. У нас же он находится известно где — либо под пятой коррумпированных чиновников и силовиков, либо в тюрьме... если в Англию сбежать вовремя не получится. И "правительственные либералы" вроде Силуанова мнутся, но все-таки намекают высокому начальству - мол, может пора как-то менять порядок вещей? Но то, что этот порядок вовсе не от Силуанова зависит (и даже не от номинального второго лица страны, премьера Медведева) - понимают все, включая старших школьников...

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