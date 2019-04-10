Эхо давней войны: прошлое взывает к кошелькам

Сумма претензий Польши к Германии уже приближается к триллиону долларов, а страны Балтии снова дружно вспомнили о «советской оккупации» и захотели денег.

Польша может официально потребовать от Германии выплаты $900 млрд за потери, понесенные страной в результате Второй мировой войны. Эту цифру озвучил 7 апреля парламентский комитет по вопросам выплаты репараций. Депутат Сейма Януш Шевчак заявил, что пока Германия не заплатит репарации, она «должна быть крайне сдержанной в нападках на Польшу». «Это позор, что немцы последние 30 лет игнорируют вопрос о последствиях истребления граждан Польши и разрушения польской экономики», — сказал депутат. Также, по его словам, аналогичные потери от немецкой оккупации понесла и Греция, которая теперь также вправе рассчитывать на компенсацию.

Заметим, что за последние несколько лет это уже не первое «предъявление претензий» Варшавой в адрес Берлина. Еще в 2017 году правительство Польши называло размер репараций — по тогдашней версии речь шла о сумме в $48,8 млрд. Год спустя Варшава повысила ее до $850 млрд — внеся поправку на долларовую инфляцию послевоенных десятилетий.

Эта цифра прозвучала 9 октября 2018-го, когда глава парламентского комитета Сойма по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик напомнил, что в послевоенном отчете 1947 года потери оценивались почти в $50 млрд. Варшава решила пересчитать понесенные во время войны потери по новой методике, не скрывая цели предъявить Германии новые претензии. После пересчета сумма выросла почти до $850 млрд. Ну а нынешние $900 млрд — это, выходит, уже сумма, пересчитанная комиссией Сейма.

Вряд ли, конечно, Польша просто предъявит ее к оплате, как вексель. Но наверняка будет использовать в будущем в любых переговорах как один из инструментов давления на Берлин. Хотя руководство ФРГ неоднократно заявляло, что не видит оснований для выплат, поскольку в 1953 году Варшава официально от репараций отказалась. Пресс-служба правительства ФРГ также заявляет, что Германия признает свою историческую ответственность в политическом, моральном и финансовом аспектах, однако «вопрос репараций уже окончательно урегулирован с политической и юридической точки зрения».

Что показательно, претензии Польши не поддерживает Чехия. В Праге не разделяют желания Польши строить «свою Европу» в границах «Триморья» — чехи в своей политике все еще ориентируются на «старую Европу», на основоположников ЕС — связку Германия-Франция. Хотя при желании, конечно, и Чехия могла бы подыграть партнеру по «Вышеградской группе». Можно вспомнить, что по окончании Второй Мировой войны Чехословакия предъявила Германии счет на $15 млрд, но успела получить только 4% суммы. После чего, под давлением СССР, официальная Прага заявила, что по примеру Польши не будет требовать от Берлина репарации.

Теперь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что его правительство не станет добиваться выплат за ущерб от оккупации. По его словам, «это могло бы привести к серьезному нарушению климата взаимного доверия в Европе». Поляки же уверяют, что отказ от репараций в 1953-м был оформлен под прямым давлением Москвы, то есть волей польского народа никак не являлся. Такую позицию, например, поддерживал предыдущий министр обороны Польши Антоний Мачеревич. Вполне вероятно, что нынешний министр тоже так считает — просто он оказался фигурой, куда менее склонной к публичным высказываниям.

Сейчас Польше пока выгодно «повышать градус» претензий. Динамично развивающаяся экономика делает ее независимой от «староевропейцев», а близкие отношения с США позволяют «качать права» самостоятельного центра силы в Европе. Впрочем, как не раз заявлял лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, Польша никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. А еще в 2004 году по поручению мэра Варшавы был проведен подсчет ущерба, который понесла польская столица в период Второй Мировой войны, когда она была практически полностью разрушена. Эксперты оценили общую сумму потерь в $ 45,3 млрд.

Периодически требования «обсудить компенсацию» звучат из Варшавы и в адрес Москвы. Логика здесь такая: якобы осенью 1939-го Советский Союз вместе с Германией «напал» на Польшу, нарушив все договора и международное право. А значит, СССР наравне с Германией несет ответственность за начало Второй Мировой войны. Но с другой стороны, СССР же потом Польшу освобождал, и хотя оставил «крэсы» себе, зато «поделилися» немецкими территориями.

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Претензии Балтии

А всего пару недель назад состоялась международная конференция в Риге, на которой постсоветские страны Балтии согласовали совместную позицию по вопросу компенсаций за «оккупацию» их территорий СССР с 1940 по 1991 годы. Министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии — Элвинас Янкявичюс, Янис Борданс, Урмас Рейнсалу — договорились добиваться денег от России как от преемницы СССР.

На конференции глава литовского Минюста призвал к более плотному сотрудничеству трех стран, поскольку, на его взгляд, эксперты по международному праву могли бы эффективнее консультировать правительства балтийских республик по конкретным мерам, которые можно было бы применить для возмещения ущерба. Янкявичюс также отметил, что страны Балтии «много сделали для изучения и оценки ущерба от советской оккупации». А тот факт, что Европарламент осудил «преступления тоталитарных режимов», доказывает, что «страдания и потери балтийских народов» не являются только лишь их историей — это история всего европейского и международного сообщества.

Правительственные эксперты представили на конференции расчет суммы компенсации для каждой из стран. Но пока еще очень много неясных вопросов, так что пока министры трех республик Балтии договорились подписать совместную декларацию на следующей трехсторонней встрече — она пройдет в Литве.

Позиция России по этому вопросу давно и хорошо известна — благо, молодые страны Балтии поднимают тему «репараций» с 1991 года. В МИД РФ считают, что присоединение Прибалтики к Советскому Союзу в 1940 году соответствовало международному праву того времени и не должно рассматриваться как оккупация. Дескать, между государствами не было военных действий, а советские войска вошли на территорию республик по договоренности с местными властями и с их очевидного (пусть и формального) согласия. Более того, в Литве, Латвии и Эстонии весь советский период действовали национальные органы власти.

Также в России очень популярна точка зрения, согласно которой это, наоборот, страны Балтии бесконечно должны наследнице СССР — за индустриализацию, без которой они так бы и остались абсолютным европейским захолустьем. Например, на территории Литвы союзными ведомствами строилось много предприятий. Развивалось все — от мясо-молочного производства до радиоэлектронной промышленности. В советские годы в республике были созданы химическая и нефтехимическая отрасли. В 1990-м по ВВП на душу населения Литва занимала 39-е место в мире. Но после выхода из СССР построенные в советское время предприятия либо обанкротили и закрыли, либо распродали.

Что касается Латвии, то ее промышленность к концу 1980-х производила в год 17 тыс. автобусов, 100 тыс. магнитофонов, 570 тыс. стиральных машин, 107 тыс. тонн бумаги, 175 тыс. мопедов, 2500 роялей и пианино, 2546 промышленных роботов и прочую продукцию. В республике действовало более 350 крупных промышленных предприятий.

Эстония при Советском Союзе также считалась одной из самых передовых республик. Национальный доход на душу населения существенно превышал среднесоюзный: 117% от среднего по СССР в 1989-м. Более того, в 1986—1989 годах в ЭССР наблюдался настоящий подъем — темп развития народного хозяйства увеличился по сравнению с предшествующей пятилеткой в 1,4 раза.

В общем, если это и не намек на «встречный иск», то, по крайней мере, совет не тратить даром время и деньги налогоплательщиков на бесполезные подсчеты.

По инф. rosbalt.ru

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