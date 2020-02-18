«Донбасс порожняк не гонит»: трудности перевода и тупики переговоров

Российский лидер Владимир Путин, пересыпая свою речь шутками и используя фразеологизмы и эмоционально окрашенные фразы, подбрасывает трудную задачу переводчикам. Об этом в телеэфире рассказали сами представители профессии.
Так, «толмачам» пришлось поломать голову над тем, как перевести выданную Путиным формулировку «Донбасс порожняк не гонит». По словам третьего секретаря департамента лингвистического обеспечения МИД Натальи Красавиной, переводчики вышли из положения при помощи фразы «Донбасс ерунды не говорит».
Сложным для перевода высказыванием является и, например, «Мы не будем стоять враскоряку», отметил коллега Красавиной, советник Алексей Садыков.
Это все, конечно, любопытно, но гораздо важнее реальные новости о происходящем вокруг горячего региона.
Большую часть своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский посвятил проблеме урегулирования в Донбассе.
По его словам, украинские власти готовы к диалогу с мирным населением самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако не намерены вести переговоры с местным руководством «республик».
Зеленский подчеркнул, что население не могут представлять те, кто является не признанным с точки зрения международного права.
Кроме того, президент заявил, что Киев будет добиваться мира в Донбассе на своих условиях, даже если для этого потребуется военное вмешательство.
«У нас очень сильная армия, одна из самых сильных в Европе, 200 тыс. армия, мы готовы ко всему. Но мы хотим мира, на наших условиях», — сказал он.
Говоря о вопросе обмена пленными, Зеленский отметил, что в Донбассе удерживаются более двухсот украинских граждан, а в РФ — более ста украинцев и крымских татар. Поэтому Украина настаивает на формате обмена «всех на всех».
Зеленский добавил, что переговоры в «нормандском формате», несмотря на определенные результаты, не поднимают вопрос Крыма.
«То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка? Здесь могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется», — подчеркнул он.
Ранее Зеленский заявил, что хочет провести выборы «на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года», а также в Крыму.
Такова позиция Киева на сегодняшний день. Как известно, в Москве (и тем более в Донецке и Луганске) ее отнюдь не разделяют. Напомним также последние новости из тревожного региона:
Российский лидер Владимир Путин, пересыпая свою речь шутками и используя фразеологизмы и эмоционально окрашенные фразы, подбрасывает трудную задачу переводчикам. Об этом в телеэфире рассказали сами представители профессии.
Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.
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