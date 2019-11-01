Дмитрий Рогозин честно признал: Роскосмос не соответствует ожиданиям россиян

Мнение россиян о потенциале страны в космосе превышает возможности Роскосмоса. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского. Как так?! Ведь во-первых, граждане России, действительно, считают освоение космоса одним из последних бастионов, где страна хотя бы не отстает... А во-вторых, сам же Рогозин регулярно закидывает руководство и народ страны победными реляциями! Ох, чувствуется, это какое-то "подстилание соломки" под неприятные новости...

По словам Рогозина, передает РИА «Новости», главный вызов ракетно-космической отрасли сегодня заключается в том, что запрос общества на космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше имеющихся возможностей, в том числе финансовых. Разрыв между ожиданиями народа и состоянием отрасли — вот самый главный вызов для ракетно-космической отрасли, подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос пишет новую госпрограмму развития на 2021—2030 годы. В нее войдут все федеральные целевые программы по развитию ГЛОНАСС, созданию сверхтяжелой ракеты, развития космодромов.

До конца года Роскосмос планирует провести еще девять пусков космических ракет. Всего в этом году уже проведено 20 пусков ракет космического назначения и 12 пусков боевых ракетных комплексов. В совокупности за год получится 40 пусков, отметил Рогозин.

В общем, из всего этого становится ясно: Дмитрий Олегович Рогозин просто-напросто намекает на необходимость увеличения финансирования. Оно и понятно - ни для кого уже не секрет, что экономика страны находится в глубоком застое, а тут еще и расходы на помощь Африке и прочую геополитику, денег не хватает на всё - вот руководители ведомств наперебой и доказывают свою нужность для блага народного... Все бы ничего, да только к нынешнему руководству Роскосмоса - немало уже накопилось неприятных вопросов по распоряжению уже выделенными деньгами и вообще осмысленности действий:

Кстати

Роскосмос может возглавлять человек без профильного образования, но для всех других сотрудников оно обязательно. Об этом на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин — журналист по образованию. Рогозин закончил журфак МГУ.

По словам Рогозина, передает РИА «Новости», «единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли — это генеральный директор Роскосмоса». Он пояснил, что должность гендиректора «политическая», а не техническая. Но все остальные сотрудники Роскосмоса обязаны иметь профильное образование.

По инф. rosbalt.ru

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