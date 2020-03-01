Детки курят? Родителей хотят ударить рублем… Поможет ли?

В России выступили с предложением штрафовать родителей за курящих несовершеннолетних детей. Данная инициатива впервые была озвучена официальными представителями министерства внутренних дел станы, однако, как именно будет работать механизм, пока остается весьма не понятно. Впрочем, данная мера может помочь применять к детям более адекватные меры, так как в настоящее время их права существенно преобладают перед полномочиями сотрудников МВД и прочих служб.

Предпосылки наложения штрафа на родителей курящих детей

Впервые инициатива ввести наказание родителям, чьи несовершеннолетние дети употребляют табачные изделия, поступила от министерства внутренних дел. Глава данного ведомства Владимир Колокольцев подчеркнул, что эта мера является ответно на рост количества курящих несовершеннолетних граждан в России. Только за последний год этот показатель вырос на 3%. Таким образом, по официальным данным, количество курящих детей в стране превышает отметку в 15% от общего их числа. Реальная картина может быть более печальной.

Нововведения по наказанию нарушителей и ответственности родителей должны войти в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Сообщается, что вступить в силу данная мера может не ранее, чем с 1 января 2021 года.

В то же время, пока остается весьма заоблачной сама перспектива действия данного закона. В настоящее время не определены четкие механизмы по регулированию отношений, а также системе наказания родителей. Не исключено, что к дате вступления в силу закона данные нюансы чиновники учтут и внесут соответствующие корректировки.

Как будут штрафовать родителей курящих детей

Россиянам, чьи дети будут уличены в курении, в скором времени может грозить штраф в размере 2 тыс. рублей. Наиболее жесткой мерой может стать также арест на несколько суток. Это будет предусмотрено в том случае, если несовершеннолетних застанут за курение, а они попытаются оказать сопротивление сотрудникам органов внутренних дел.

В то же время, наиболее эффективной мерой в борьбе с курением среди несовершеннолетних председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает повышение акцизных ставок на табачные изделия. Другими словами, товар должен стать недоступным для детей по цене, а результат от этого будет очевиден практически сразу.

Прочие меры наказания для родителей детей, совершающих противоправные действия

На одном только курении власти России останавливаться не намерены. Дело в том, что несовершеннолетние, почувствовавшие безграничные права, и практически ничего не знающие об ответственности, все чаще становятся фигурантами других инцидентов.

В данном случае речь идет об ответственности родителей, дети которых позволили себе хамство в адрес преподавателей и учителей. Как известно, и последние в стране порой не отличаются особым этикетом, а иногда и вовсе не подбирают слов в отношении детей, тем не менее, мера наказания касается именно несовершеннолетних.

В настоящее время поправки в действующее законодательство уже рассматриваются депутатами Госдумы РФ. Речь идет о дополнении закона «Об образовании». Его могут усовершенствовать в соответствии с нынешними реалиями, то есть ввести туда пункт, согласно которому родители несовершеннолетних будут нести административную ответственность за правонарушение своих детей.

Предлагается введение штрафных мер в размере до 3 тыс. рублей за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию. В том случае, если школьник проявит агрессию в отношении учителя или совершит на него нападение, сумма штрафа возрастет до 5 тыс. рублей.

Отдельное наказание, по предварительным сведениям, грозит и юридическим лицам, которые позволят себе унизить честь и достоинство преподавателя. В данном случае размер штрафа может достичь 150 тыс. рублей.

Пока окончательного решения по поводу мер наказания за проявленное неуважение в отношении сотрудников образовательной сферы не принято, однако есть данные, сто в скором времени также может появиться и уголовная ответственность за данного рода правонарушения.

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По инф. 1rre.ru

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