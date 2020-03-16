«Дети ничего не читают?» Как будто в этом их вина!

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Молодое поколение не читает не только потому, что нет свежих архетипичных идей и образов. Даже те, что есть, современному читателю трудно обнаружить, так как отсутствует проводник этих книг в массы.
Знаете ли вы, что «Пионерская правда» продолжает выходить? Да, та самая, «первая газета детства»? В марте 1925-го, когда появился первый номер, пионерами были избранные, самые сознательные, а в 60-е, годы моего детства, все без разбора. Тираж реанимированной «Пионерки» — 15 000, что по нынешним временам ого-го. Но уже в 1926-м печатали 50 000 экземпляров. А в 1975-м тираж разогнали до 9 с половиной миллионов! Политика в «Пионерке»-миллионерке, без сомнения, присутствовала, но уже, скорее, дежурная. Проблема всякого построенного на жесткой идеологии режима в том, что градус ответного энтузиазма нельзя поддерживать бесконечно. Дети не имеют политического выбора. Как, впрочем, и никакого другого. Они рождаются в предлагаемых обществом обстоятельствах и целиком от них зависят. Целлюлозно-бумажная промышленность страны Советов крепла в том числе и за счет бодро собираемой пионерами макулатуры. Печатный орган ЦК ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации стоил 1 (одну!) копейку. Дешевле, чем позвонить из телефона-автомата.
Что же читали в «Пионерской правде» мы, в большой степени уже социальные конформисты, и что – наши глубоко политизированные предшественники? «Пионерка» с первых номеров кормила юных подписчиков не только заметками типа «Кулацкое отродье поднимает голову». Там можно было прочесть лучшие образцы детской литературы. Вот лишь один пример. В конце 1934 г. «красный граф» Алексей Толстой, надорвавшись работой над «Хождением по мукам», перенес инфаркт. Если для нормального человека отдых — смена деятельности, то для писателя это смена жанра. Нравоучительность исходника Карло Коллоди авантюрному по природе графу быстро надоела, и он начал придумывать собственный сюжет. Так родился «Золотой ключик, или Приключения Буратино», который начал с продолжением печататься в «Пионерской правде». «Новая советская сказка!» — ликовали критики.
Что же в ней, если подумать, советского? Вариация мифа о сотворении человека? Персонажи Комедии дель арте? Главный герой, продающий азбуку, чтобы попасть в театр Карабаса-Барабаса? Но в начале 1936 г. в Москве прошло совещание, посвященное проблемам детской литературы, с участием К. Чуковского, А. Толстого, К. Паустовского, директора «Детиздата», а также секретаря ЦК А. Андреева. Он и озвучил мнение Сталина о том, что литература для детей должна стать государственной задачей. И спровоцировала эту установку история о хулиганистом длинноносом мальчике, появившемся из полена. Это при том, что Наркомпросом были запрещены как классово чуждые «Путешествия Гулливера» и «Приключения Тома Сойера», а всего несколько лет назад ведомство Крупской изничтожало сказку как «пережиток прошлого».
По мере выполнения задачи возникла, без скидок, лучшая литература для детей, создаваемая лучшими взрослыми писателями. А «Пионерская правда» стала главным проводником этой литературы в долгую жизнь. По последним опросам, у поколения гаджетных школьников в списке любимых книг лидирует Аркадий Гайдар, писатель прекрасный, но до фанатизма партийный. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» в этом перечне тоже фигурирует. Впервые она была опубликована в апреле 1933 года, и снова в «Пионерской правде».
«Пионерка» печатала Гайдара охотно, но далеко не беспрепятственно. После первых глав «Судьбы барабанщика» (1938), пронизанной тревогой и ожиданием ареста, последовал донос в ОГПУ, и набор был рассыпан. Публикация «Тимура и его команды» (1940), повести, породившей целое детское социальное движение, тоже была прервана: кураторы заподозрили в команде образцового пионера Тимура чуть ли не подпольщиков. Однако в итоге из повести Гайдара, как русская литература из «Шинели» Гоголя, вышла вся пионерская романтика, включая игру «Зарница» и череду книг про пионеров-героев.
Дети редко запоминают фамилии писателей, но названия книг, из номера в номер предлагавшихся советским детям «Пионеркой», говорят сами за себя. «Пылающий остров», «Сын полка» и «Волны Черного моря», «Тайна двух океанов». Отрывки из «Туманности Андромеды». Почти вся эпопея Алисы Селезневой. «Новые приключения Электроника». Много фантастики? Но дети ее любят и ждут до сих пор! «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». «Приключения Толи Клюквина». Большинство произведений В. Крапивина. Стихи Маяковского, Маршака, Заходера. Трудно назвать известного детского, да и недетского писателя, который бы не отметился в газете.
Чего же не хватает школярам, уткнувшимся в смартфоны, в современных книгах? Именно героев и сюжетов! Юные читатели переключились на «Гарри Поттера» не потому, что появился выбор, а потому, что ничего другого, оправдывающего их ожидания, отечественные авторы и книгоиздатели им не предложили. И наша ставшая привычной скорбь: «Ах, они ничего не читают!» — нас, а не детей и характеризует. Мыслимо ли было найти в СССР мальчишку, не читавшего Гайдара или Кассиля? В этом все дело, а не в том, что герои книг носили красные галстуки!
Несмотря на изрядные усилия всех заинтересованных сторон, пока так и не появился единый центр, ориентирующий особую категорию читателей в книжном изобилии. А «Пионерская правда», как бы ни морщились снобы, таким центром была! Буквально в эти дни детский поэт и подвижник Андрей Усачев организует грандиозную Всероссийскую Неделю детской книги. Напомним, что «Книжкины именины» проводились даже во время войны. И будем надеяться, что множество организаций, которые занимаются проблемой детского чтения (или нечтения), наконец объединят усилия и спрос в этой важнейшей сфере наконец совпадет с предложением.
Сенатор от Тверской области Владимир Лукин после того, как в Совете Федерации проголосовал за принятие закона о внесении поправок в Конституцию, подал заявление о готовности выйти из партии «Яблоко» (эта партия поправки не поддерживает, а он является одним из ее сооснователей). Его письмо опубликовано в Twitter нижегородского отделения партии.
Великолепное чувство стиля. Такие слова чаще можно приписать представительницам прекрасной половины человечества, для которых немаловажен их гардероб и внешний вид. Но современные мужчины тоже могут оказаться с завидным вкусом в выборе одежды и подаче себя. Например, это можно сказать о пожилом блогере из Германии Гюнтере Краббенхофте. Он ведет свою страничку в сети Instagram.
Приятная женщина-блогер из культурной столицы нашей страны ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Солнце в кармане». В своей визитке она пишет, что является сама себе психологом и создает жизнь своей мечты.
Иногда в запланированный ход вещей жизнь вносит свои коррективы. К примеру, коронавирус. В связи с его шествием по планете Земля государства закрывают границы, отменяется проведение масштабных мероприятий и т.д. Не все ладно и в индустрии азарта. Мировой рынок испытывает некоторые затруднения из-за распространения вируса, так, временно закрываются разные игорные объекты.
"Согласно одному из исследований, в России значительно вырастет число мультимиллионеров. В том, что при этом сократится количество бедных, сомневается Счетная палата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.
"(...) Ким Чен Ын дает немало поводов для карикатурных насмешек. У него лишний вес, странная прическа, причудливые наряды, и он совершает абсурдные поступки - например, позирует с розовым ранцем Hello Kitty или рядом с большими емкостями со смазочным веществом. Казалось бы, он похож на маленького диктатора из комиксов или на злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Но подобный комический образ не должен заставлять нас забывать о том, что он чрезвычайно серьезен и безжалостен. С момента прихода к власти в 2011 году он разработал настоящую ядерную и баллистическую программу и продемонстрировал то, что он без колебаний будет проводить ядерные испытания, а, возможно, однажды даже использует эти заряды. Он представляет серьезную угрозу как для корейцев, так и для других народов", - говорит Анна Файфилд, новозеландская журналистка, возглавляющая отделение The Washington Post в Пекине и автор книги "Великий преемник. Божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына", в интервью Le Figaro.
Ирина Понаровская вновь оказалась в центре внимания. На НТВ показали четырехсерийный фильм о жизни звезды. Особую роль в нем отвели её приёмной дочери Анастасии Кармышевой, от которой звёздная мама отказалась дважды.
«В тот день, когда Светлане Суминой был поставлен диагноз ВИЧ, она пришла домой и включила телевизор, где шла программа „Необъяснимо, но факт“. Ведущий объяснял, что вирус — это выдумка, и лекарства, предназначенные для его лечения, разрушат ее органы. Это убедило Сумину, и она поклялась никогда не принимать лекарства. Это обещание она держала в течение почти десяти лет», — рассказывает The Los Angeles Times.
"35-летний Нурали Алиев родился в семье, которая правила Казахстаном (...), держа страну в железном кулаке в течение трех десятилетий. Его дед Нурсултан Назарбаев - печально известный диктатор, пришедший к власти в Казахстане в 1990 году. 79-летний Назарбаев ушел с поста президента в прошлом году, но сохранил за собой титул "Елбасы" или лидера нации, пожизненную роль, которая позволяет ему накладывать вето на политику правительства (...)", - сообщает The Times.
Девятиклассникам школы № 10 города Таштагол Кемеровской области задали написать сочинение о поправках в Конституцию, которые предложил внести президент Владимир Путин. За отказ от задания ученикам пообещали поставить двойки. Также их попросили поучаствовать в конкурсе плакатов на эту же тему, рассказал в Facebook отец одной из учениц Вячеслав Чернов.
С момента скоропостижной смерти великой актрисы Элины Быстрицкой прошел почти год (она скончалась в апреле 2019-го). Но её близкие до сих пор не знают настоящие обстоятельства гибели легенды советского кинематографа и продолжают подозревать, что её заморили голодом.
В Москве задержали водителя такси, который украл у пассажирки аэропорта «Внуково» чемодан с одеждой на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«Будь то наркотики, взрывчатка, пропавшие без вести люди или даже рак — у собак весьма хорошее обоняние. Теперь ученые выяснили, что благодаря своему носу собаки могут обнаружить и тепло», — сообщает немецкое издание Die Welt.
Уже прошло почти 8 лет со дня смерти известного советского и российского актёра Александра Пороховщикова, но споры о разделе имущества продолжаются до сих пор. Актёр не считался очень богатым человеком, особенно по современным меркам, однако достаток в семье всегда был.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.