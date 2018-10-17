Депутаты нашли себе очередного недруга в лице «популистов»

Депутаты нашли новых врагов государства — судя по всему, такой ярлык станут навешивать на всех, кто открыто критикует действия властей, ссылаясь на мнение народа.

Как только власти предержащие в России не клеймили тех, кто не согласен с «официальным» политическим курсом. Из того, что вспоминается навскидку — «пятая колонна» по отношению к либеральной общественности, «экстремисты» и «фашисты» в адрес русских националистов и «иностранные агенты», если речь идет о сотрудниках организаций, хоть как-то связанных с Западом.

И вот теперь список «врагов народа», которых пока еще не ставят к стенке, но уже могут отправить в тюрьму (хотя бы за неверный лайк в соцсетях), пополнился «популистами». Это негативное обозначение вводится в политический лексикон с подачи спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Выступая во вторник на заседании нижней палаты парламента, он заявил, что видит Думу «местом для дискуссий», но «не местом для популизма». Так спикер отреагировал на эмоциональное политическое выступление коммунистки Ольги Алимовой, которая заявила об утрате связи власти с народом из-за принятия крайне непопулярного закона о повышении пенсионного возраста.

«Коллеги, давайте заканчивать популистские выступления. Дума — место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться в раз без страны», — сказал Володин.

Между тем, Алимова лишь рассказала, что думают ее избиратели о российской власти. «У меня для вас, коллеги, пренеприятнейшее известие — степень доверия населения к власти (любой власти, независимо от уровня, независимо от того, исполнительная она или законодательная) не просто падает, она вплотную приблизилась к точке невозврата, после которой мне трудно представить, что нас может ждать. На встречах, на приемах, люди говорят одно и то же: передайте этим… там, в Москве… Жить так дальше невозможно!», — рассказала Алимова.

По ее словам, любой ее разговор с избирателями заканчивается вопросом о пенсиях. «В большинстве своем люди понимают, что шансов мы им не оставили», — заметила депутат.

После чего она призвала своих коллег не просто устраивать в Госдуме дебаты, которые, как известно, ни на что не влияют, так как исход голосования по любому закону зависит от позиции лишь одной фракции, а, наконец, заняться чем-то более полезным.

«Пора от слов переходить к делу, когда депутаты должны стать опорой для граждан Российской Федерации. Той силой, которая сможет вернуть доверие граждан к власти! Но для этого надо начать принимать законы, способствующие не разделению общества, а его сплочению», — заявила Алимова. В качестве же первых шагов она предложила лишить всех чиновников «золотых парашютов» и пенсионных льгот и тем самым «показать народу, что депутаты готовы делить с ним разные невзгоды, а не отнимать у них последнее».

Спикер Володин расценил такое заявление как раз как «популистское» и дал понять, что подобные речи идут не на пользу стране, а лишь «раскачивают лодку», приближая новый развал России. Ну, а чтобы его не обвинили в закрепощении депутатов и затыкании ртов, он тут же сообщил о планах отменить норму думского регламента, позволяющую лишать депутатов права выступления на пленарных заседаниях сроком до одного месяца.

После этого Володин также пояснил, что он не против дебатов, но их участники, по его словам, должны высказывать аргументированные суждения. Что такое «аргументы» в представлении спикера можно только догадываться. Возможно, он имел в виду необходимость ссылаться на статистические или социологические данные.

Если так, то любой депутат, обосновывающий свою позицию по итогам общения с избирателями, заранее оказывается в проигрышном положении и рискует прослыть тем самым «популистом». Сколько избирателей может выслушать в своем регионе за несколько приемов депутат? Явно, что намного меньше тысячи с небольшим — минимально необходимого уровня для обеспечения пресловутой репрезентативности опроса, как это принято у социологов. А потом ведь еще могу обвинить в том, что вопросы ставились не так и сама тема обсуждалась в «неправильном ключе»…

Как ни крути, но Володин фактически предложил депутатам переквалифицироваться в профессиональные социологи или бухгалтеры, чтобы с цифрами и схемами в руках доказать ему и другим чиновникам во власти, что их деятельность не встречает поддержки в низах. Иначе, никакой ты не выразитель народных интересов, а так «популист», подрывающий власть.

По инф. rosbalt.ru

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