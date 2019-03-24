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Депутат Госдумы уверен, что народ "ненавидит богатых и умных". И в чем-то он прав...
По инф. rosbalt.ru   
24 Марта 2019 г.
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Максимов не одобрил идею запретить чиновникам приобретать дорогие автомобили. По его мнению, вводя этот запрет, Госдума идет на поводу у тех, кто «ненавидит богатых и умных». Вместо запрета Максимов предложил «воспитывать чиновников» (что напоминает недавний призыв представителя РПЦ, митрополита Иллариона по аналогичному поводу). Несмотря на скандальность заявления Максимова - надо признать, что в его словах есть намек на осознание суровой реальности!

На заседании палаты, где обсуждался законопроект, запрещающий покупки для чиновников авто дороже 2 млн рублей, Максимов заявил, что на Руси «традиционно и лютой ненавистью» народ ненавидит богатых, умных и образованных. Депутат считает, что богатые и «состоявшиеся» люди «имеют права на блага».

При этом он добавил, что чванство чиновников и их неуважение и нелюбовь к народу и избирателям «произрастают из того же самого источника». Поэтому, заключил он, нужно заняться воспитанием госслужащих, а не «регламентировать все подряд — автомобили, парфюм, туалетную бумагу, кофе и чай». «Нужно, — заключил Максимов, — воспитывать человека».

После дискуссии законопроект был отклонен.

Позднее первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что это неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, а сама фракция и партия не разделяют это мнение.

  • Добавим, что ранее представители партии неоднократно допускали высказывания, вызывавшие резонанс в обществе. Так, жителей Калининградской области разгневало интервью видного единоросса Андрея Кравченко. В нем он неуважительно отозвался о первых переселенцах в регион.
  • А волгоградский депутат депутат-единоросс Гасан Набиев заявлял, что по 8 тыс. рублей пенсий получают «тунеядцы и алкаши», и они, по его словам, были сами виноваты в своей бедности.

Заметим, что если слова депутата-единоросса и осуждать, по большому счету - то только за форму. Он, таким неуклюжим способом, признал очевидное: у населения России, завязнувшего в нищете, действительно накопилось грандиозное раздражение против чиновников и бизнесменов, прикормленных властями. Можно назвать предмет этой ненависти "богатыми и умными" - т.к. ради богатства в этот круг и идут, а глупые и простодушные люди в него не попадают. Но, конечно, это не все богатые и умные - народ вполне способен видеть разницу между "богатеем от госзаказа" и талантливыми предпринимателями, построившими свое дело благодаря сметке, усердию и талантам.

По инф. rosbalt.ru

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