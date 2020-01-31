День голосования «за путинскую конституцию» предлагают сделать выходным

Голосование по изменениям Конституции РФ может пройти в один из будних апрельских дней, который, возможно, для этого сделают выходным. Такой сценарий не исключил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Хорошо было бы, если бы мы с вами на майские праздники ушли уже, пройдя все основные процедуры и пройдя голосование», — сказал он. Как передает РИА «Новости», Клишас напомнил, что многие называли дату 12 апреля как возможный день голосования. Пока, признал он, решения нет, но эта дата также обсуждается. Есть идея провести голосование в середине недели, в будний день, но «дать людям выходной», указал сенатор.

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию РФ. Затем он внес соответствующий законопроект в Госдуму, и он уже принят в первом чтении. Для обсуждения поправок создана специальная рабочая группа. Тема неожиданно (для властей) вызвала немало споров, мы следим за развитием сюжета и приглашаем нашего пожилого читателя иметь свое мнение по этому судьбоносному для страны вопросу:

По инф. rosbalt.ru

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