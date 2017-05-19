Что такое пенсионные баллы и как они влияют на пенсию

С 2015 года пенсионные права граждан формируются по новым правилам: в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или проще - пенсионных баллах. Причем все сформированные ранее права были без уменьшения также пересчитаны в баллы и тоже будут учитываться при расчете вашей пенсии, пишет "Российская газета".
Чем больше пенсионных баллов, тем выше пенсия
Чем больше баллов вы сумеете сформировать за трудовую жизнь, тем выше будет ваша пенсия. Количество баллов зависит от очень понятных вещей: величины "белой" зарплаты, а конкретнее - страховых взносов, которые ваш работодатель платит за вас в ПФР с фонда оплаты труда, а также продолжительности трудовой деятельности, то есть длительности страхового стажа. Чем выше зарплата и длиннее стаж, тем больше баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год в 2017 году, - 8,26, а с 2021 года - 10.
При этом наличие определенного страхового стажа - одно из обязательных условий назначения пенсии вообще. У тех, кто обращается за назначением пенсии в 2017 году, стаж должен быть не менее 8 лет. Далее требования к стажу возрастают год от года. С 2024 года, чтобы получить право на страховую пенсию, гражданин должен иметь стаж не менее 15 лет.
Пенсионные баллы - что это такое
При выходе на пенсию все заработанные баллы умножаются на стоимость одного балла в году назначения пенсии. Стоимость балла устанавливается государством и каждый год индексируется. К полученной сумме прибавляется фиксированная выплата. Это и будет размером вашей страховой пенсии по старости.
Общеустановленный возраст выхода на страховую пенсию по старости: 60 лет - для мужчин и 55 лет - для женщин. Увеличить пенсию можно, если не обращаться за ее назначением сразу по достижении пенсионного возраста. Если отложить оформление пенсии хотя бы на год, ее размер будет выше за счет премиальных коэффициентов.
Как узнать размер фиксированной выплаты
С 1 февраля 2017 года фиксированная выплата проиндексирована на 5,4%, ее размер вырос до 4805,11 руб.
Повышенная фиксированная выплата устанавливается: гражданам 80 лет и старше, инвалидам I группы, гражданам, имеющим иждивенцев, и другим категориям граждан.
Как определяется общий трудовой стаж
Основной документ, подтверждающий периоды работы гражданина до 2002 года - это трудовая книжка. После 2002 года в ПФР начал действовать персонифицированный учет пенсионных прав граждан, и все данные, передаваемые предприятиями о своих работниках, зафиксированы в базе данных ПФР на индивидуальных лицевых счетах граждан.
Как учитываются пенсионные права, заработанные до 1 января 2015 года
Все пенсионные права, сформированные до 2015 года, пересчитаны в баллы. По состоянию на 1 января 2002 года размер пенсии исчислялся исходя из средней зарплаты за последние два года перед назначением пенсии либо любых пяти лет подряд по выбору работника (когда зарплата была наибольшей).
С 2002 года по конец 2014-го учитывается вся "белая" зарплата (точнее, количество начисленных пенсионных взносов). В 2010 году пенсионные права, полученные до 2002 года, были переоценены: проведена валоризация.
Увеличение составило 10% величины расчетного пенсионного капитала плюс по 1% за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года.
Как рассчитать баллы за периоды, когда страховые взносы не перечисляются
Некоторые этапы жизни в страховой стаж для расчета пенсии засчитываются, хотя взносы в это время за гражданина не платятся.
Это так называемые социально значимые периоды - служба в армии по призыву, отпуск по уходу за каждым ребенком до 1,5 года (но не более шести лет в общей сложности), время ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, а также родственником старше 80 лет. Если же человек трудился (например, мама в декрете выполняла работы по трудовому договору), он имеет право выбрать наиболее выгодный для себя вариант: засчитать за эти сроки баллы исходя из заработка и уплаченных взносов или, если зарплата была низкой, воспользоваться установленными государством "нормативными" баллами.
Сколько баллов положено
1,8 балла:
За один год ухода за первым ребенком.
За один год ухода за гражданином 80 лет и старше, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом.
За один год военной службы по призыву.
3,6 балла:
За один год ухода за вторым ребенком.
5,4 балла:
За один год ухода за третьим и/или четвертым ребенком.
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Сайт для пенсионеров "Мои года", moi-goda.ru
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