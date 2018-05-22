 Что слышно про Зюганова?

Уже в который раз ползут слухи о проблемах со здоровьем у лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Говорили о некоей «сложной операции» и даже реанимации, что, впрочем, отрицалось представителями руководства КПРФ. Но отчасти госпитализацию подтвердил внук Г. Зюганова, возглавляющий фракцию КПРФ в Мосгордуме.

Впрочем, госпитализация могла быть плановой, уточняют "Аргументы Недели". (Кто не знает – все депутаты Госдумы, как это было во времена СССР, приписаны вместе с членами семей к кремлёвской клинике, где и проходят регулярную диспансеризацию. И если надо – госпитализацию. Бесплатно).

Но говорят, что примерно месяц назад у Геннадия Андреевича был очень жёсткий разговор с Павлом Грудининым, участником президентских выборов 18 марта от КПРФ, уточняет то же столичное СМИ.

И будто бы г-н Грудинин сделал генсеку КПРФ некую «предъяву».

Мол, он вложил деньги в кампанию КПРФ на парламентских выборах 2016 года и на президентских выборах, но не получил взамен ничего, кроме судебных исков, и поливания его грязью и «компроматом» в СМИ. И ему хотелось бы точно понять, как обстоят дела с обещаниями, что его куда-то назначат. Особенно при том, что условный «пропащенск» (то есть губернаторство в тяжёлом с финансово-экономической и социальной точек зрения регионе) его не интересует.

Вполне вероятно, что после такой беседы Зюганов стал делать публичные заявления о том, что Грудинин может возглавить Минсельхоз. А непублично пообщался на эту тему с председателем правительства Дм. Медведевым. Но был Дм. Медведевым не понят: премьер сказал, что г-на Грудинина в структурах власти не ждут и что это не какая-то его личная позиция, а консолидированная позиция Кремля.

Увы, таковы превратности судьбы в наследнице Византии – России. Согласно ранее поступавшим слухам, Г. Зюганов лично договаривался об участии Грудинина в президентских выборах, в качестве спарринг-партнёра главного кандидата, и о преференциях для КПРФ и лично для Грудинина за такое «участие». Затем Зюганов пытался ещё раз поговорить, и с Грудининым, и с Дм. Медведевым, чтобы найти какой-то компромисс. Но и эти разговоры ничего не дали и были очень тяжёлыми.

В итоге – плановая госпитализация.

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