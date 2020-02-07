Чиновник предложил с коррупцией бороться экстремально: сечь, расстреливать и руки отрубать

И.о. главы Калуги Дмитрий Денисов заявил, что чиновникам за взятки нужно отрубать руки, а нерадивых застройщиков — расстреливать или сечь публично. Денисов заявил об этом на встрече с руководителями главных СМИ Калуги. Правда, потом чиновник бросился объясняться - мол, выразился фигурально. Но осадочек остался... а еще многим — понравилось!

Он рассказал, почему жители Калуги не доверяют властям, и предложил экстремальные методы борьбы с коррупцией: «Должна быть четкая и последовательная позиция: если мы [оказались не правы], нужно привлечь к ответственности, лучше расстрелять. Или минимум на столбе позора высечь застройщика. А чиновникам лучше отрубать руки, если их уличили во взяточничестве, и чтобы руки ещё неделю валялись на площади в назидание чиновникам, которые допускают подобные преступления».

В среду изданию «Подъем» Денисов объяснил, что его слова следует трактовать как иронию. «Эти слова из контекста выдернуты. Разговор шёл о реформировании контрольно-надзорной деятельности. О том, что иногда меры административного воздействия не работают на застройщиков. Разговор с журналистами был откровенный. Сам формат этого разговора не предусматривал публикаций. Я иронизировал, это такой сарказм».

Высказывания чиновника, конечно, стоит воспринимать как преувеличение, тем более он и сам пояснил – звучало все в определенном контексте, из которого из которого слова и были выдернуты. Да и ирония все это.

Жутковатая, правда, надо сказать, ирония, хотя некоторым гражданам она, думается, пришлась по душе. Ведь коррупция действительно достала, без нужных людей и денежного (или другого) презента иногда проблему у нас ну просто не решить. Вот лишь несколько примеров о взяточничестве и продажности:

А вообще чиновники в своих высказываниях, да и действиях, подчас щепетильностью не отличаются. Вот и вляпываются важные носители портфелей в скандалы, информация о которых часто попадает и в СМИ. И на наш сайт тоже:

По инф. rosbalt.ru

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