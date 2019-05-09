Хиджаб в школе — снова в центре острых страстей

В Пензе районная прокуратура внесла представления директорам 20 школ, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. После этого педагоги были наказаны, а школьные уставы переписаны. В последние годы споры вокруг уместности головного платка в учебных заведениях возникают не впервые.

«Прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что положения о школьной форме в 20 общеобразовательных организациях района не устанавливали прямой запрет на ношение учащимися в них религиозной одежды, в том числе хиджабов. В адрес директоров этих общеобразовательных организаций прокурор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены», — пишет ТАСС со ссылкой на сайт региональной прокуратуры. Оригинальное сообщение вскоре было удалено.

К дисциплинарной ответственности были привлечены 12 человек. В ведомстве объяснили, что действующее законодательство закрепляет принцип светского образования и «не предусматривает возможность реализовывать право исповедовать религию» в образовательных учреждениях.

Стоит отметить, что новость появилась на сайте прокуратуры в 1-й день Рамадана, что возмутило мусульман. «Силовики Пензы не ограничились зачисткой независимых исламских лидеров и общин региона... Вслед за этим, как это и должно быть по логике таких процессов, началось наступление на Ислам как таковой», — сообщает портал «Голос Ислама».

Напомним, месяц назад в Татарстане полиция запросила у учителей информацию о носящих хиджабы ученицах и их семьях, которые «придерживаются строгих религиозных убеждений». Представителями других религий в МВД при этом не интересовались.

В 2013-м году глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов утвердил нормативы о единой школьной форме и запрете демонстрации учениками религиозной, национальной или субкультурной атрибутики. Тогда салафиты из села Средняя Елюзань в Пензенской области пытались спровоцировать мусульман России на «хиджабный бунт». В 2013–2014 годах запрет на ношение хиджабов был введен в школах Ставропольского края и в Мордовии. Верховный суд РФ признавал эти запреты законными.

«В нашей стране и мусульманских регионах таких традиций не было. Даже на Северном Кавказе их не носили. Молодые девушки носят хиджабы ради демонстрации, а в не религиозных целях», — заявлял Владимир Путин в 2013-м году. Два года назад доверенное лицо Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в администрации президента России нет единой позиции по вопросу ношения мусульманками хиджабов в школе. Так он прокомментировал новость о том, что парламент Чечни внес изменения в местный закон об образовании, которые предусматривают право учащихся носить ту одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям.

Этому предшествовала оживленная полемика между Рамзаном Кадыровым и министром образования и науки Ольгой Васильевой. Васильева напомнила о светском характере образования в России и заявила, что «истинно верующие люди» не стараются «подчеркнуть свое отношение к вере» с помощью атрибутики. Кадыров в ответ написал в инстаграме, что «платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», и привел в пример своих дочерей, которые «учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки» и никогда не снимут платки. Глава Чечни процитировал статью 28 Конституции РФ: «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания».

Тогда же Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный ношению традиционного мусульманского платка в российских школах. Половина опрошенных выступила за отмену запрета на ношение хиджаба, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться.

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К слову, год назад большинство депутатов парламента Дании проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от $160 за первое нарушение и $1,6 тысяч после трех.

27 июня 2018 года верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение аналогичного запрета. Подобные законы уже действуют в Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, а также в некоторых регионах Швейцарии и Канады. Такому же примеру планирует последовать Казахстан.

Polit.ru

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