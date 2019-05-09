Хиджаб в школе — снова в центре острых страстей

В Пензерайонная прокуратура внесла представления директорам 20 школ, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. После этого педагоги были наказаны, а школьные уставы переписаны. В последние годы споры вокруг уместности головного платка в учебных заведениях возникают не впервые.
«Прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что положения о школьной форме в 20 общеобразовательных организациях района не устанавливали прямой запрет на ношение учащимися в них религиозной одежды, в том числе хиджабов. В адрес директоров этих общеобразовательных организаций прокурор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены», — пишет ТАСС со ссылкой на сайт региональной прокуратуры. Оригинальное сообщение вскоре было удалено.
К дисциплинарной ответственности были привлечены 12 человек. В ведомстве объяснили, что действующее законодательство закрепляет принцип светского образования и «не предусматривает возможность реализовывать право исповедовать религию» в образовательных учреждениях.
Стоит отметить, что новость появилась на сайте прокуратуры в 1-й день Рамадана, что возмутило мусульман. «Силовики Пензы не ограничились зачисткой независимых исламских лидеров и общин региона... Вслед за этим, как это и должно быть по логике таких процессов, началось наступление на Ислам как таковой», — сообщает портал «Голос Ислама».
Напомним, месяц назад в Татарстане полиция запросила у учителей информацию о носящих хиджабы ученицах и их семьях, которые «придерживаются строгих религиозных убеждений». Представителями других религий в МВД при этом не интересовались.
В 2013-м году глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов утвердил нормативы о единой школьной форме и запрете демонстрации учениками религиозной, национальной или субкультурной атрибутики. Тогда салафиты из села Средняя Елюзань в Пензенской области пытались спровоцировать мусульман России на «хиджабный бунт». В 2013–2014 годах запрет на ношение хиджабов был введен в школах Ставропольского края и в Мордовии. Верховный суд РФ признавал эти запреты законными.
«В нашей стране и мусульманских регионах таких традиций не было. Даже на Северном Кавказе их не носили. Молодые девушки носят хиджабы ради демонстрации, а в не религиозных целях», — заявлял Владимир Путин в 2013-м году. Два года назад доверенное лицо Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в администрации президента России нет единой позиции по вопросу ношения мусульманками хиджабов в школе. Так он прокомментировал новость о том, что парламент Чечни внес изменения в местный закон об образовании, которые предусматривают право учащихся носить ту одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям.
Этому предшествовала оживленная полемика между Рамзаном Кадыровым и министром образования и науки Ольгой Васильевой. Васильева напомнила о светском характере образования в России и заявила, что «истинно верующие люди» не стараются «подчеркнуть свое отношение к вере» с помощью атрибутики. Кадыров в ответ написал в инстаграме, что «платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», и привел в пример своих дочерей, которые «учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки» и никогда не снимут платки. Глава Чечни процитировал статью 28 Конституции РФ: «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания».
Тогда же Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный ношению традиционного мусульманского платка в российских школах. Половина опрошенных выступила за отмену запрета на ношение хиджаба, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться.
К слову, год назад большинство депутатов парламента Дании проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от $160 за первое нарушение и $1,6 тысяч после трех.
27 июня 2018 года верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за введение аналогичного запрета. Подобные законы уже действуют в Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, а также в некоторых регионах Швейцарии и Канады. Такому же примеру планирует последовать Казахстан.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.