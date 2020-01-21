Хиджаб и шахматы: иранская спортсменка оказалась с непокрытой головой... Что ей грозит на родине?

Иранской шахматистке и арбитру категории А Шохре Байат не рекомендуют возвращаться на родину из-за угрозы ее безопасности. Во время матча чемпионата мира у нее случайно сполз платок. Это расценили как оскорбление ислама и «протест против хиджаба», пишет «Новая газета». Теперь Байат могут посадить в тюрьму.

6 января во время шахматного турнира фотограф сделал общий снимок. На него попала и Байат. Из-за ракурса кажется, что на ее голове нет платка. Иранские СМИ начали выкладывать эту фотографию с обвинениями, якобы Байат специально сняла платок и таким образом выступила с «протестом против хиджаба». Разразился скандал.

В соцсетях девушку называли «блудницей», обещали слепоту «от Аллаха» и требовали допросить всех, кто был причастен к ее шахматной карьере. Но были и те, кто защищал арбитра.

«На других фотографиях хорошо видно, что у меня на голове платок, но им было уже все равно. И тогда я решила не носить его больше», − заявила Байат и 9 января вышла на игру без хиджаба.

Из-за угрозы ее безопасности девушка не может вернуться в Иран. Чтобы подправить положение, ей предложили написать публичное заявление «в поддержку хиджаба».

«Мне очень трудно носить хиджаб, но я ношу его, потому что я живу в Иране. Но защищать хиджаб − это слишком», − сообщила Байат.

Никто из журналистов не связывался с шахматисткой. Министерство спорта отказалось давать гарантию безопасности Байат, если она вернется в Иран. По ее словам, она не может «ни остановить, ни изменить эту ситуацию, дороги назад больше нет». Всех протестующих против хиджаба в Иране сажают в тюрьму.

Председатель Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация не будет вмешиваться в этот конфликт.

Вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт назвал ситуацию «шокирующей» и пообещал включить ее в «общую повестку». По его словам, Международный Олимпийский Комитет будет следить за этим.

«Если вы являетесь членом ФИДЕ, вы должны соблюдать те законы, которые не допускают дискриминации по любому признаку: расовому, религиозному половому или политическому. Поэтому я хотел бы увидеть сдвиг в политике Шахматной федерации Ирана. Конечно, мы знаем, что в реальности они являются государственным органом, и получают указания напрямую из правительства. А иранское правительство пока не проявляет склонности к изменениям», − заявил Шорт и добавил, что если Ирану будет угрожать исключение из Международного олимпийского комитета, то тогда, возможно, удастся добиться изменений.

Сейчас Байат находится во Владивостоке. Эти соревнования заканчиваются 24 января. После она должна поехать на турнир в Англию.

32-летняя Шохре Байат − первая и единственная женщина из Азии, которая стала международным арбитром категории А. Она имеет право судить лучшие международные турниры.

В каждой религии существуют определенные религиозные нормы. Они являются помощниками и проводниками в повседневной жизни людей, ориентируют их, как себя нужно вести и т.д. Все эти позиции, накопленные человеческой мудростью, конечно, очень уважаемы. Но не по себе становится, когда понимаешь, что жизнь может просто перевернуться на 180 градусов, если правило было невольно нарушено. Была ли здесь роковая случайность, или это «проделки» фотографических эффектов, наверное, со временем выяснится. И надеемся, что спортсменка-шахматистка сможет все-таки увидеть свою родную страну.

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