Большинство россиян не чувствуют ответственности "за экологию". А вы?

Почти две трети россиян — 61% — считают, что не могут влиять на состояние окружающей среды в стране. Чаще всего они возлагают ответственность на региональные и местные власти.

Только 15% респондентов придерживаются мнения, что ответственность лежит на самих людях. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

По мнению россиян, ответственность за состояние экологии лежит на местных (29%) и региональных (23%) властях. Только 15% участников опроса возлагают такую ответственность на самих людей. Об обязательствах федеральных властей говорят 8%. Еще 10% назвали специальные правительственные службы (Минприроды, экологическая полиция, МЧС и другие), 6% — предприятия, 3% — общественные организации, в том числе экологические. Не смогли дать ответ 6% респондентов.

Социологи также попросили респондентов оценить эффективность мер по решению экологических проблем в рамках Года экологии-2017. Опрос показал, что 18% граждан считают, что результаты проводимых мероприятий улучшили экологическую обстановку в стране, 21% — что никак не изменили. Более половины опрошенных (54%) не слышали о мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии-2017.

Опрос проводился 13 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ