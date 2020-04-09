«Беби-бума» не ждем: как коронавирус ударит по демографии?

Шутки о грядущем беби-буме из-за домашней изоляции не имеют ничего общего с действительностью: COVID-19 усугубит демографические проблемы России.

Среди проблем, порождаемых эпидемией и карантином, есть и вопросы демографического характера. Как скажется коронавирус на рождаемости и смертности?

Демографические «тренды» очень долгие, эпидемия же — явление острое, она длится месяцы. И на общую смертность может повлиять, только если выкосит очень много людей. Но есть в нашем обществе даже и такие оптимисты, что предрекают беби-бум: то ли в связи с тем, что замкнутые в домашнем пространстве супруги станут больше заниматься сексом и побольше произведут потомства, то ли, напротив, в атмосфере всеобщей радости после «победы над чумой» и снятия «оков».

К сожалению, серьезные демографы всякие разговоры о беби-буме отметают, что называется, с порога. Ничего хорошего эпидемия не принесет, надеяться на это глупо. Другое дело, что нынешний коронавирус от средневековой чумы радикально отличается — и на общую смертность повлияет мало.

«Смертельных случаев, связанных с коронавирусом, не так много. Они исчисляются тысячами, а если учесть, что у нас в стране умирает ежегодно около двух миллионов, то цифры эти небольшие», — напомнил корреспонденту заведующий кафедрой демографии Высшей школы экономики Михаил Денисенко. Эксперт обратил внимание и на то, что какой-то ущерб здоровью людей нанесет вынужденный малоподвижный образ жизни в карантине: это и набор веса, и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

«На общую ситуацию со смертностью, скорее всего, это не повлияет. — подтвердил ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев. — Карантинные меры совершенно оправданы: вот если бы их не было, можно было бы ожидать существенного роста смертности. А так, заметного роста смертности в этом году, скорее всего, не будет. Кстати, по Италии — тоже, в целом за год».

В зимние месяцы, когда до нашей страны эпидемия еще не добралась, базовые демографические данные выглядели так: «За январь—февраль снижение числа рождений по сравнению с прошлым годом — на 12 тысяч или на 7%, — рассказал научный руководитель центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров. — При этом приятно было увидеть, что снизилось и число умерших: примерно на 14 тысяч или на 5%. Естественная убыль по стране осталась практически та же самая. Даже чуть лучше: в прошлом году — за два месяца минус 82 тысяч, сейчас просто 80 тысяч».

Эксперт напомнил, что в последние три года смертность в России снижалась и продолжительность жизни росла. В прошлом году она составила 74,34 года — своего рода исторический рекорд.

«А вот по Москве и Московской области мы наблюдали увеличение числа умерших, — отметил демограф. — Пока трудно сказать, с чем это связано: может быть, какой-то грипп. Но это все — до серьезных разговоров о коронавирусе и его последствиях. Надо подождать несколько месяцев».

Что касается рождаемости, то здесь эксперты практически едины во мнении: влияние на нее эпидемии может быть только отрицательным. Но, вероятно, тоже не очень большим. Не катастрофическим.

«Что касается рождаемости, то дело не в карантинных режимах самоизоляции, а в том, как это повлияет на условия жизни, — подчеркнул Валерий Елизаров. — Мы знаем, что очень многие люди сейчас останутся без работы, реальные доходы уменьшатся. И огромный рост курса доллара приведет к росту цен. Это все будет работать в минус. Скорее всего, мы увидим продолжение того снижения рождаемости, которое мы наблюдаем с 2017 года».

«Особого роста рождаемости я бы не ждал, ни у нас, ни в других странах, — отметил Андрей Коротаев. — Ударит по ней не сам коронавирус, а связанный с ним экономический кризис. Рождаемость экономических кризисов боится: в США и Европе в начале 1930-х годов был очень серьезный спад. Во Франции до начала нынешней, второй европейской волны кризиса рождаемость достигала 2,6, а как начался кризис, опустилась ближе к 1,8 ребенка на одну женщину».

«Практически на месяц значительная часть населения выпала из экономической жизни, — напомнил Михаил Денисенко. — Доходы снизятся. Это один из важных факторов, который, возможно, негативно повлияет на рождаемость. Чтобы была семья, нужны определенные ресурсы. Повлияет это и на брачность: вот у моего сына 2 мая должна была быть свадьба, но, судя по всему, ее уже не будет».

«Я не думаю, что рождаемость обвалится, — добавил Денисенко. — Сокращение ее начнется месяцев через 9-10. Спадов, как в 1990-е годы, скорее всего, не будет. Но очевидно, что до 2024 года ситуация не будет способствовать выполнению национальных проектов в области рождаемости».

При этом эксперты отметили и некоторую положительную роль государственных мер — в частности, распространения материнского капитала на первого ребенка.

«В России в 2008-09 годы заметного спада не было — на фоне мощных мер поддержки рождаемости, — напомнил Коротаев. — Теперь эти меры тоже могут оказать определенный демпфирующий эффект».

Все же, как отметил Елизаров, меры поддержки могут только замедлить спад, но не остановить и не повернуть вспять. «То, какая часть семей пойдет на рождение второго, а кто и третьего ребенка, зависит от стабильности экономической ситуации», — подчеркнул эксперт. Со стабильностью же дело обстоит неважно.

В целом, рождаемость, конечно, зависит от гораздо более долговременных тенденций. Учитывая «демографические волны», тянущиеся с войны, а также вызванные драматическим спадом 1990-х годов, сейчас мы переживаем очередной спад: в самый плодородный возраст 25-29 лет входят малолюдные поколения, рожденные в 1990-е. «Пик» же рождаемости в России, по прогнозу Елизарова, придется где-нибудь на 2035-40 годы.

Некоторые умы действительно возлагали на самоизоляцию в связи с коронавирусом большие надежды в плане улучшения демографических показателей. Но кризисные последствия семьям, как ни крути, кислород перекроют. Прежде чем заводить ребенка, многие хорошенько подумают, на что они пойдут и как будут в период «подращивания бэбика» материально защищены. Сейчас – не раньше, когда и восемь детей одной котлеткой могли накормить. В связи с ребенком думается не только о том, что он будет пить, есть и во что будет одет, но и как полезно ему организовать время, дать хорошее образование, поддерживать драгоценное здоровье качесвтенным отдыхом и т.д. А на всё это ой сколько денежек надо!

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