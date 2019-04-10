Батька Лукашенко еще раз покивал на эгоизм «главных мировых игроков»

Белоруссия выступает категорически против эскалации мировых конфликтов. Об этом заявил в понедельник президент Александр Лукашенко в интервью турецкому информагентству Anadolu. Высказывания "Батьки" недвусмысленно сигнализируют: он надеется сохранить отдельный путь для своей страны (так, как он его понимает)...

Глава государства привел в пример ситуацию на Украине, противостояние в Венесуэле, конфликт в Ливии, а также курдский вопрос на Ближнем Востоке, добавив, что эти конфликты — «только начало». По мнению Лукашенко, они нужны тем, кто желает контролировать либо чужие природные ресурсы, либо важное стратегическое положение.

По его мнению, «все горит от главных мировых игроков».

«Что это за игроки, — вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой (очень много кричат, но, тем не менее, подливают масла в огонь), третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что территорию Белоруссии затронуло множество войн, в результате которых погибли миллионы людей, поэтому Минску необходимо вести многовекторную внешнюю политику, желая мира на Западе и Востоке.

Кого имеет в виду Лукашенко под "гигантскими игроками" - догадаться нетрудно: США, Евросоюз, Китай и... Россию, конечно же. Таким образом, он сигнализирует: на объединение с РФ он идти не готов (а этот сценарий частенько обсуждается как легальная возможность Владимиру Путину остаться у власти, став президентов "формально нового" государства). Вот еще некоторые заголовки новостей из "братской страны", чье руководство не горит желанием "обратно в СССР":

Как ко всему этому относиться - дело ваших личных убеждений, конечно же. Просто надо иметь в виду, оценивая возможные политические события ближайшего будущего.

По инф. rosbalt.ru

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