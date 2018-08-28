Армия российских силовиков празднует тактическую победу: "пенсионная повышка" их не коснется

Правительство России больше не обсуждает повышение пенсионного возраста для военных и силовиков. Предположительно, инициативу «не смог провести» финансовый блок правительства, сообщает BBC со ссылкой на свои источники.

Один из них, близкий к Миноброны, рассказал, что ведомство старается сохранить прежний возраст выхода на пенсию для военных, уточняет издание.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии и ФСИН могут выйти на пенсию по выслуге лет, в случае если их стаж составляет не менее 20 лет. У них трудовой стаж должен составлять 25 лет, при этом 12,5 из них — в силовых ведомствах.

Напомним, о планах повысить пенсионный возраст для россиян правительстве объявило 14 июня. Законопроект был принят в первом чтении. Согласно закону, для женщин возраст выхода на пенсию составит 63 года, для мужчин — 65 лет вместо 55 и 60 лет соответственно.

По инф. rosbalt.ru

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